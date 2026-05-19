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Meteo 19 maggio: instabilità e temperature nella norma. Poi Anticiclone!

Ancora instabilità oggi, martedì 19 maggio, al Nord e zone interne del Centro-Sud. Temperature nella norma e poco inferiori: le previsioni meteo.
Previsione19 Maggio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione19 Maggio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

La perturbazione atlantica (numero 9 del mese) che sta lambendo la nostra Penisola, anche oggi (martedì 19) porterà un po’ di instabilità, che si concentrerà soprattutto su Alpi, medio versante adriatico e zone interne del Sud; assieme all’instabilità è atteso anche un rinforzo dei venti di Maestrale, specie sui mari del Sud, mentre le temperature rimarranno leggermente al di sotto della norma.

Da metà settimana invece si conferma una graduale avanzata dell’alta pressione che tornerà a occupare prima il Nord e poi anche gran parte del Centro-Sud, garantendo condizioni di maggior stabilità, con piogge quasi del tutto assenti, e temperature in crescita.

Per la fine della settimana le attuali proiezioni sembrano poi confermare la possibilità di un vero e proprio anticipo d’estate, soprattutto al Centro-Nord, con tempo stabile e soleggiato accompagnato da un po’ di caldo fuori stagione.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 19 maggio

Alternanza tra sole e nuvole in gran parte del Paese, con improvvisi rovesci e temporali che, specie nel corso del pomeriggio, bagneranno Alpi Orientali, zone interne del Centro, coste centrali adriatiche, Appennino Campano, Basilicata, Calabria, Sicilia Orientale e Sardegna.

Temperature massime in rialzo nelle regioni alpine, in lieve calo al Sud. Venti di Maestrale in rinforzo al Sud e in Sicilia; venti occidentali in Sardegna. Mari mossi al Sud e Isole.

Le previsioni meteo per mercoledì 20 maggio

Al mattino un po’ di nuvolosità innocua al Nordest, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia; prevalenza di cielo sereno nel resto d’Italia. Nel pomeriggio nuvole, accompagnate da isolati rovesci e temporali, su Alpi e zone appenniniche; tempo in prevalenza soleggiato altrove.

Temperature massime quasi dappertutto in crescita, in generale nella norma o di poco al di sopra.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 19 Maggio ore 10:07

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