Meteo, inizio settimana instabile poi caldo in aumento: le previsioni

Dopo la pausa domenicale, garantita da una breve fase di tempo stabile che ha interessato tutta l’Italia, l’inizio della settimana vede il ritorno di condizioni di instabilità per l’arrivo lunedì di una debole perturbazione atlantica (la nr. 9 del mese) che porterà rovesci e temporali lunedì al Nord e poi martedì ancora al Nord-Est e coinvolgendo anche le zone interne del Centro-Sud, accompagnata da un moderato rinforzo del Maestrale nelle regioni meridionali e in Sicilia; le temperature infatti si manterranno su valori generalmente poco inferiori alla media. Da metà settimana si conferma una graduale espansione dell’alta pressione, inizialmente in direzione della Sardegna e delle regioni settentrionali, in seguito anche al Centro. Per la fine della settimana le attuali proiezioni indicano condizioni anomale, con un caldo oltre la media e probabili temperature da inizio estate al Centro-Nord.

Previsioni meteo per lunedì 18 maggio

In Sardegna, al Nord-Ovest e sulle Alpi orientali al primo mattino cielo inizialmente poco nuvoloso, ma con nubi in rapido aumento. Poche nuvole e ampie zone di sereno nel resto dell’Italia. Nel pomeriggio rovesci e temporali in sviluppo su Alpi, Prealpi e in Piemonte; temporali possibili anche su bassa Lombardia e nei settori orientali di Veneto ed Emilia; qualche temporale isolato nell’Appennino centrale. In serata piogge e temporali in Lombardia, regioni di Nord-Est e nel Levante Ligure. Sulle Alpi la quota neve sarà elevata, oltre i 2000 metri. Temperature minime in aumento, tranne al Sud; massime stazionarie o in lieve rialzo e quasi ovunque inferiori alla media. Venti moderati di Maestrale nello Ionio, in prevalenza deboli altrove.

Previsioni meteo per martedì 19 maggio

Al mattino cielo parzialmente nuvoloso, con più nuvole e qualche pioggia al Nord-Est, tra Levante Ligure e coste dell’alta Toscana e in Calabria; maggiori schiarite al Nord-Ovest, coste tirreniche e versanti ionici. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi lombarde e orientali, nelle zone interne del Centro-Sud, specie lungo l’Appennino e, localmente fino alle coste del medio Adriatico. In serata cesano le precipitazioni. Temperature senza grandi variazioni. Venti di Maestrale in rinforzo al Sud e in Sicilia; venti occidentali in Sardegna. Mari mossi al Sud e Isole.