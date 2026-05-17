Meteo, 17 maggio con il sole: in settimana qualche temporale e caldo in aumento

L’intensa perturbazione nord atlantica (la numero 8 di maggio) che tra venerdì e sabato ha attraversato tutta l’Italia, si è allontanata verso i Balcani, favorendo il ritorno a un tempo in prevalenza stabile e soleggiato. La massa d’aria fredda al seguito della perturbazione si è propagata fino al Sud, e le temperature oggi faranno ancora registrare valori leggermente inferiori alla norma. All’inizio della settimana l’Italia sarà attraversata da un’altra debole perturbazione (la nr. 9 del mese) responsabile di una fase di tempo variabile e a tratti instabile, con dei rovesci e temporali: lunedì più che altro al Nord e poi martedì anche al Centro-Sud. L’evoluzione successiva resta ancora incerta, ma la tendenza che si delinea vede la rimonta dell’alta pressione africana verso la Francia e l’Europa centrale coinvolgendo anche il nostro Paese, in modo più diretto la Sardegna e il Nord Italia dove oltre al tempo stabile, ci attende un caldo tipico da inizio estate entro il fine settimana.

Previsioni meteo per domenica 17 maggio

Giornata con tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Al mattino cielo per lo più sereno, a parte della residua nuvolosità in Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e nelle Isole. Nel pomeriggio bel tempo, ma con un po’ di nuvole in sviluppo sulle zone alpine e in Appennino; velature in transito al Nord; qualche nuvola insisterà anche tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo al Centro-Nord, Sardegna, Campania e Calabria tirrenica; in lieve calo sul settore ionico; valori per lo più inferiori alla norma, ovunque intorno ai 20 gradi e ma in generale non oltre i 22-23 gradi. Venti di Maestrale in attenuazione al Centro-Sud, ma ancora moderati sulla Puglia e mari circostanti, su Mare e Canale di Sardegna, Canale di Sicilia. Mari: poco mosso l’Adriatico centro-settentrionale, l’alto Tirreno, il mare ad est della Sardegna e lo Ionio sotto costa; mossi i restanti bacini.

Previsioni meteo per lunedì 18 maggio

Sulle regioni centro-meridionali e sulle due isole maggiori tempo abbastanza soleggiato, ma con della nuvolosità sparsa e, nel pomeriggio, locali rovesci sull’Appennino centrale e nelle aree interne della Sardegna. Al Nord nuvolosità in aumento per l’arrivo dalla Francia di un sistema frontale: dal pomeriggio aumenterà l’instabilità con dei rovesci e temporali soprattutto su Alpi, Prealpi, Piemonte e Veneto. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento ma con valori ancora per lo più leggermente inferiori alla norma. Venti generalmente deboli. Mari: calmo o poco mosso l’Adriatico; poco mossi o solo localmente un po’ mossi i restanti bacini.