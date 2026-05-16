Meteo, oggi sabato 16 maggio, piogge ancora intense e forti venti

L’intensa perturbazione nord atlantica (la numero 8 di maggio) attualmente in azione sull’Italia, attraverserà tutto il Paese entro la serata di oggi, sabato 16 maggio, dando luogo ad una fase di maltempo diffuso, a tratti severo, con fenomeni localmente molto abbondanti e associati dunque a situazioni di criticità.

Per domani, invece, si conferma un generale miglioramento con il ritorno ad un tempo in prevalenza stabile e soleggiato. La massa d’aria fredda di origine artico-marittima che accompagna la perturbazione entro domani mattina si propagherà fino alle estreme regioni meridionali: in generale le temperature si porteranno e manterranno al di sotto della norma per tutto il fine settimana, nonostante un rialzo atteso al Nord tra oggi e domenica.

La tendenza per la prossima settimana resta ancora incerta. Al momento si profila il passaggio, tra lunedì 18 e martedì 19, di altre due perturbazioni atlantiche (la 9 e la 10 del mese) che potrebbero rinnovare condizioni di instabilità, soprattutto a ridosso dei rilievi. A seguire si intravede una rimonta molto più decisa dell’alta pressione verso la Sardegna, la regione alpina e il Nord, associata tra l’altro ad una massa d’aria più calda sub-tropicale, ma con il Sud e la Sicilia inizialmente ancora ai margini.

Previsioni meteo per oggi, sabato 16 maggio

Tempo inizialmente perturbato tra l’Emilia Romagna e le regioni del Centro-Sud peninsulare, con numerose piogge e temporali, localmente anche intensi. Fenomeni meno probabili e diffusi sulla Sicilia. In mattinata residue precipitazioni nel Triveneto, nevose sui rilievi alpini intorno ai 1500 metri, seguite da schiarite. Nel pomeriggio tendenza a rasserenamenti al Sud, entro fine giornata anche nel resto del Paese. Su Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia occidentale tempo generalmente soleggiato, salvo temporanei annuvolamenti.

Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest e nel Triveneto, in calo altrove; valori in generale inferiori alla norma. Venti da tesi a burrascosi di Maestrale su Tirreno centro-meridionale, Sardegna e Sicilia e al Sud. Molto mossi i mari di ponente, lo Ionio e l’Adriatico meridionale, fino ad agitati i mari di Corsica e Sardegna.

Previsioni meteo per domenica 17 maggio

Su tutte le regioni tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con assenza di precipitazioni. Da segnalare, tuttavia, una residua nuvolosità in mattinata sul basso Adriatico, su Calabria meridionale e Sicilia e addensamenti pomeridiani in sviluppo attorno ai rilievi, alpini e appenninici, ma senza conseguenze.

Temperature massime in ulteriore lieve aumento al Nord, in ulteriore calo al Sud e sulla Sicilia. Valori per lo più inferiori alla norma, ovunque non superiori a 22-23 gradi. Venti di Maestrale, in attenuazione, soffieranno moderati o tesi al Sud e sulle Isole dove i mari resteranno mossi o localmente molto mossi.