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Meteo, 15 maggio con forte maltempo e neve sulle Alpi: le previsioni

Piogge e temporali al Centro-nord e in Sardegna con fenomeni anche intensi. Nuvole e caldo al Sud. Le previsioni meteo del 15-16 maggio
Previsione14 Maggio 2026 - ore 12:02 - Redatto da Meteo.it
Previsione14 Maggio 2026 - ore 12:02 - Redatto da Meteo.it

Anche in questa ultima parte della settimana l’alta pressione resterà lontana dall’Italia e una nuova perturbazione atlantica (la numero 8 di maggio) nella giornata di venerdì raggiungerà le regioni del Centro-Nord e la Sardegna dove il tempo subirà un deciso peggioramento; il Sud Italia verrà appena lambito con un po’ di nuvolosità e qualche pioggia in Campania. Sabato, questo stesso fronte perturbato porterà nuvole e piogge in Emilia Romagna e nelle regioni centro-meridionali mentre inizierà a rasserenare nel resto del Nord e in Sardegna. Tornerà anche la neve sulle Alpi fino a quote di 1400-1500 metri circa. Per domenica si conferma un generale miglioramento con il ritorno ad un tempo in prevalenza stabile e soleggiato. La massa d’aria fresca di origine nord atlantica che accompagna la perturbazione entro sabato pomeriggio raggiungerà anche le regioni meridionali dove è atteso un ridimensionamento delle attuali temperature; inoltre nonostante un rialzo termico da domani al Nord e, domenica, anche al Centro, in generale le temperature si manterranno al di sotto della norma per tutto il fine settimana. Nella prima parte della prossima settimana le giornate saranno variabili: avremo ampie schiarite ma con un’atmosfera instabile che favorirà lo sviluppo di numerosi rovesci o temporali pomeridiani, non solo sulle aree montuose del Nord e interne del Centro-Sud. Le temperature tenderanno a risalire nuovamente verso valori in linea con le medie stagionali, si toccheranno i 24-26 °C. L’attuale tendenza mostra per la seconda parte della settimana un possibile rinforzo dell’alta pressione con temperature in crescita.

Previsioni meteo per venerdì 15 maggio

Schiarite anche ampie lungo la fascia costiera di Abruzzo e Molise, in Puglia, Basilicata e Calabria; maggiore nuvolosità in Sicilia ma senza piogge. Nel resto d’Italia cielo molto nuvoloso con piogge e temporali al Nord, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna; localmente i fenomeni potranno essere di forte intensità. Nevicherà diffusamente sull’arco alpino fino a quote intorno ai 1500 metri circa. Temperature in calo al Centro-Nord e Sardegna: nelle regioni settentrionali valori anche intorno ai 15 gradi. Venti moderati dai quadranti meridionali in Liguria e al Centro-Sud, fino a forti di Libeccio nel mar Ligure.   Mari generalmente mossi.

Previsioni meteo per sabato 16 maggio

La giornata inizialmente sarà perturbata tra l’Emilia Romagna e le regioni del Centro-Sud, eccetto in Sardegna, con numerose piogge e temporali localmente anche intensi; i fenomeni saranno meno probabili e diffusi tra Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata e Sicilia.  Residue precipitazioni al mattino in Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia; quota neve sui rilievi alpini intorno ai 1500 metri; nel pomeriggio tendenza a schiarite. Tempo generalmente soleggiato al Nord-Ovest tra Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia occidentale. Temperature in rialzo al Nord-Ovest e Triveneto, in calo altrove; valori in generale inferiori alla norma. Venti forti o burrascosi di Maestrale su Tirreno centro-meridionale, Sardegna e Sicilia; venti tesi occidentali al Sud. Molto mossi i mari di ponente, lo Ionio e l’Adriatico meridionale.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 14 Maggio ore 13:03

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