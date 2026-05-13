Meteo, Italia nel mirino delle perturbazioni: instabilità in aumento

Per tutto il resto della settimana, con l’alta pressione sempre lontana, sull’Italia continueranno a passare perturbazioni atlantiche che, oltre a portare diverse fasi di maltempo, contribuiranno anche a mantenere le temperature in generale al di sotto della norma. In particolare una nuova perturbazione (perturbazione numero 6 di maggio) nelle prossime ore scivolerà velocemente sulla nostra Penisola, causando maltempo più che altro al Centro-Sud, seguita in rapida successione da un altro impulso perturbato (perturbazione numero 7 di maggio) che giovedì 14 maggio investirà l’Italia, portando piogge, da nord a sud, in gran parte del Paese, con strascichi di maltempo anche nella giornata di venerdì. Nell’ultima parte della settimana è probabile il transito di un’altra e ancor più intensa perturbazione (la numero 8 del mese), le cui tempistiche e precisa traiettoria rimangono però al momento caratterizzate ancora da notevole incertezza.

Previsioni meteo per mercoledì 13 maggio

Mercoledì prevalenza di tempo bello in Sicilia. Nuvole sul resto d’Italia, sebbene con parziali e graduali schiarite al Nord: nel corso del giorno improvvisi rovesci e temporali su gran parte del Centro, fatta eccezione per la fascia costiera di Toscana e Marche, e più giù piogge sparse, con la formazione di numerosi temporali, anche su tutte le regioni del Sud Peninsulare e l’ovest della Sardegna. Temperature massime quasi dappertutto in diminuzione e in generale al di sotto della norma, a eccezione dell’estremo Sud e Isole. Moderati venti occidentali sui mari di ponente che risulteranno per lo più mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per giovedì 14 maggio

Giovedì sole in Sicilia e versanti ionici, nuvoloso altrove. Precipitazioni inizialmente isolate su Alpi, Veneto, Lombardia, Levante ligure, alta Toscana, medio-basso Tirreno e nordovest della Sardegna, nevose oltre 1500-1800 metri sui rilievi alpini. Nel pomeriggio fenomeni più diffusi, a prevalente carattere di rovescio o temporale, al Nord, eccetto l’Emilia Romagna orientale, in Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna centro-settentrionale e gran parte del Sud, eccetto il settore ionico. Alla sera migliora al Nord-Ovest, nel basso Adriatico e in Sardegna. Temperature stazionarie o in leggero calo, per lo più inferiori alla norma. Ventoso per Scirocco sull’Adriatico, per Libeccio altrove. Poco mossi Adriatico e alto Ionio, mossi o molto mossi gli altri mari, fino ad agitato il basso Ligure.