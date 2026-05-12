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Meteo, oggi martedì 12 maggio, fase instabile al Nord-Est

Nella mattinata veloce fronte freddo responsabile di una fase instabile nel Nord-Est e in Emilia Romagna mentre altrove assisteremo ad un temporaneo miglioramento
Previsione12 Maggio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione12 Maggio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

La settimana appena iniziata sarà ancora estremamente dinamica e a tratti piovosa: l’alta pressione resta, infatti, lontana dal Mediterraneo e diverse perturbazioni riusciranno a transitare sul nostro Paese. L’evoluzione resta però ancora incerta nei dettagli, sia in termini di tempistiche che di aree coinvolte dal maltempo. Intanto nella mattinata di oggi, martedì 12 maggio, un veloce fronte freddo (perturbazione nr. 5 di maggio) sarà responsabile di una fase instabile nel Nord-Est e in Emilia Romagna mentre altrove assisteremo ad un temporaneo miglioramento con temperature che sul versante ionico supereranno i 25 gradi con punte prossime ai 30 nel sud-est della Sicilia.

Domani invece, sarà la volta del Centro-Sud ad essere interessato da una perturbazione di origine atlantica (la nr. 6 del mese) che già giovedì 14 si sarà allontanata verso il sud dei Balcani. Sempre giovedì il tempo potrebbe nuovamente peggiorare al Nord per l’arrivo dall’Europa settentrionale di un fronte perturbato (perturbazione nr. 7). Come già anticipato, anche se non è al momento possibile entrare nel dettaglio della previsione, il tempo nell’ultima parte della settimana resterà a tratti perturbato.

Le temperature nella seconda parte della settimana faranno registrare valori in generale inferiori alla norma o solo localmente in linea con le medie del periodo.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 12 maggio

Al mattino rovesci e temporali su Trentino Alto Adige orientale, Veneto e Friuli Venezia Giulia; quota neve sulle Alpi orientali intorno ai 1400-1600 metri; qualche pioggia anche sulla Toscana settentrionale e sull’Emilia Romagna orientale. Nel pomeriggio rasserenerà nel Nord-Est, qualche rovescio sarà possibile nel nord delle Marche. Nel resto d’Italia, sin dal mattino, tempo stabile e prevalentemente soleggiato.

Temperature massime in calo su Alpi centro-orientali, Sardegna e settore adriatico del Nord. Temperature stabili o in lieve rialzo altrove con valori sempre oltre la norma al Sud, oltre i 25 gradi sul settore ionico fino a sfiorare i 30 nel sud-est della Sicilia.

Venti tesi occidentali al Centro-Sud, con forti raffiche in Appennino; venti settentrionali in rinforzo sul Nord, specie tra su creste alpine, Lombardia ed Emilia occidentale. Mossi o molto mossi i mari di ponente e l’alto Adriatico.

Le previsioni meteo per mercoledì 13 maggio

Nubi sparse al Nord con un cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso ma con qualche locale pioggia possibile solo in Emilia Romagna e Liguria di levante. Al Centro-Sud, ad eccezione della Sicilia e della Calabria meridionale, giornata nuvolosa con piogge sparse, specie sul settore tirrenico e nelle aree interne, con anche rischio di temporali.

Temperature in calo ovunque con valori anche inferiori alla norma; massime pomeridiane per lo più tra 18 e 22 gradi con valori ancora oltre la media stagionale solo tra Calabra e Sicilia, qui con locali punte di 27-28 gradi. Mossi o molto mossi il Tirreno, il Mar Ligure, i mari intorno alla Sardegna e il Canale di Sicilia; per lo più poco mossi l’Adriatico e lo Ionio.

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Ultimo aggiornamento Martedì 12 Maggio ore 14:42

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