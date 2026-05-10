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Meteo: da mercoledì 13 maltempo, freddo e neve sulle Alpi! La tendenza per la prossima settimana

La tendenza meteo da mercoledì 13 indica il passaggio di altre fasi perturbate con forte maltempo soprattutto nella parte finale della settimana.
Tendenza10 Maggio 2026 - ore 12:14 - Redatto da Meteo.it
Tendenza10 Maggio 2026 - ore 12:14 - Redatto da Meteo.it

Per il resto della settimana si conferma la sostanziale assenza di strutture di alta pressione sull’Italia, che rimarrà quindi soggetta a molta dinamicità e nel mirino di altri passaggi perturbati. Le correnti inizialmente calde e umide sud-occidentali gradualmente guadagneranno una maggiore componente nord-occidentale per lasciare spazio, tra venerdì 15 e sabato 16, all’afflusso di aria insolitamente fredda per il periodo, di origine artico-marittima.

Il suo ingresso sui mari ad ovest della Penisola favorirà la formazione di un’ampia circolazione ciclonica sopra l’Italia, con baricentro sul golfo ligure e in successivo spostamento verso il mare Adriatico meridionale. Ne conseguirà una fase meteorologica molto turbolenta e un temporaneo, ma brusco, raffreddamento.

Ad anticipare questa parentesi burrascosa, mercoledì 13 ci penserà il passaggio di una veloce perturbazione atlantica (la n.6 di maggio), associata ad una fase di instabilità atmosferica - e quindi ad alcune precipitazioni - sulla Sardegna e sulle regioni peninsulari, marginalmente anche sull’Emilia Romagna, con possibili rovesci e temporali. Nel resto del Paese tempo molto variabile, ma in un contesto che, al momento, si prospetta asciutto.

Nella giornata di giovedì 14 si osserveranno i primi segnali del peggioramento atteso nelle successive 48 ore, collegate alla perturbazione nord atlantica ( la n.7) che nel frattempo si farà strada verso l’Italia settentrionale. In serata precipitazioni in arrivo e in intensificazione sulle regioni di Nord-Ovest, nevose nelle Alpi occidentali inizialmente a quote elevate, ma destinata ad abbassarsi. Il resto dell’Italia vedrà un parziale e temporaneo miglioramento, sebbene sempre in un contesto di grande variabilità, con locali episodi di instabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica.

Nell'ultima parte di settimana maltempo intenso, potenziali criticità e neve sulle Alpi anche a quote insolitamente basse: la tendenza meteo

Tra venerdì e sabato la fase perturbata raggiungerà il suo apice, con maltempo diffuso e a tratti molto intenso, precipitazioni abbondanti e rischio di criticità. Da evidenziare anche la possibilità di nevicate copiose nelle Alpi a quote insolitamente basse per la stagione, localmente anche poco sotto i 1500 metri nel settore occidentale e nella giornata di venerdì.

Le temperature tenderanno a scendere dapprima sulle regioni settentrionali, entro sabato sera anche su tutto il Centro-Sud, con valori diffusamente inferiori alla norma. La distanza temporale e la complessità della circolazione atmosferica attesa in sede mediterranea rendono, ovviamente, la tendenza ancora molto incerta e poco affidabile. Pertanto sarà importante seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.

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Ultimo aggiornamento Domenica 10 Maggio ore 12:44

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