Meteo: nuova settimana nel segno di aria fredda e maltempo! La tendenza

Per la nuova settimana si conferma la sostanziale assenza di strutture di alta pressione durature sull’Italia che rimarrà quindi soggetta a molta variabilità e nel mirino di altri passaggi perturbati. Le correnti inizialmente occidentali gradualmente guadagneranno una maggiore componente da nord-ovest e tra venerdì 15 e sabato 16 maggio dovrebbero lasciare il posto a una circolazione ciclonica con centro ad ovest della penisola ed associata a un afflusso di aria fresca.

A iniziare da mercoledì 13 quindi dovrebbero prevalere i cali termici, anche se modulati dall’andamento del tempo, e in particolare verso la fine della settimana le temperature dovrebbero divenire diffusamente sotto le medie stagionali.

Martedì 12 dovremmo registrare un temporaneo miglioramento con un tempo prevalentemente soleggiato in gran parte d’Italia. Qualche annuvolamento sparso dovrebbe interessare solo l’estremo Nordest, le zone interne e appenniniche delle regioni tirreniche e a inizio giornata le Alpi di confine ma sostanzialmente senza fenomeni; sottili velature potranno transitare in Sicilia. Temperature massime in aumento in gran parte del Nord e all’estremo Sud, quasi stazionarie altrove; valori miti quasi ovunque compresi tra 21 e punte di 25-27 gradi; picchi superiori anche prossimi ai 30 gradi nel sud della Sicilia. Venti fino a moderati e prevalentemente occidentali al Centrosud.

Tra mercoledì e giovedì 14 in arrivo nuovi ammassi nuvolosi e ritorno a condizioni di instabilità soprattutto al Centronord. Il grado di incertezza comunque è alto e rende le previsioni poco affidabili. Secondo le attuali proiezioni il rischio di piogge, anche a carattere di rovescio o temporale, dovrebbe interessare mercoledì gran parte del Centronord e marginalmente Sardegna, Campania e nord della Puglia, giovedì soprattutto il Nord, il Lazio, la Sardegna e la Campania. Le giornate saranno anche abbastanza ventilate o localmente ventose al Centrosud.

Nella parte finale della settimana il maltempo potrebbe interessante anche le regioni del Sud: la tendenza meteo

La perturbazione in transito poi tra venerdì e sabato 16, ed associata alla suddetta circolazione ciclonica, potrebbe risultare anche più organizzata ed attiva delle precedenti con instabilità marcata e diffusa, stavolta anche nelle regioni meridionali, il tutto accompagnato come detto da un raffreddamento e da venti localmente anche forti su mari di ponente, Calabria ed Isole.

Per domenica 17 sarebbe poi atteso un diffuso miglioramento. Per conferme dell’evoluzione descritta e maggiori dettagli si raccomanda di seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.