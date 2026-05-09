Meteo: weekend al via con brevissima tregua dal maltempo!

L’allontanamento dell’ultima perturbazione (la n.3 del mese) sta favorendo un generale miglioramento del tempo con schiarite ampie, accompagnate da un rialzo termico che porterà le temperature oltre la media in molte regioni, e questo grazie agli afflussi di aria molto mite in tutto il Paese, se non proprio calda al meridione.

Tuttavia, questa tregua avrà breve durata, poiché una nuova perturbazione atlantica (la n.4), in avvicinamento dalla Spagna, comincerà a raggiungere le nostre regioni più occidentali alla fine della giornata odierna (9 maggio) per poi attraversare tutta l’Italia nel corso di domenica 10, portando precipitazioni più diffuse sulle regioni centro-settentrionali dove non si escludono fenomeni localmente intensi e temporaleschi.

Lunedì 11 la parte attiva della perturbazione si allontanerà lasciando, però, uno strascico di instabilità al Nord e localmente anche al Centro, dove saranno ancora possibili piogge e temporali. Martedì 12 è atteso un miglioramento con tempo stabile e ampie schiarite in gran parte del Paese.

L’inizio della nuova settimana vedrà una risalita delle temperature che si riporteranno ovunque sopra la media; in particolare, si segnala la possibilità di raggiungere picchi intorno ai 30 gradi all’estremo Sud per via di una nuova incursione di aria calda nord africana. Da metà settimana, dopo la breve tregua di martedì, si prospetta il ritorno a condizioni di marcata variabilità con il passaggio di altri impulsi perturbati.

Le previsioni meteo per oggi, sabato 9 maggio

Tempo inizialmente soleggiato in gran parte del Paese, salvo un po’ di nuvolosità sparsa per lo più sulle regioni meridionali. Nel corso della giornata nubi in aumento nelle aree montuose, con isolate e brevi piogge o rovesci su Alpi piemontesi, Prealpi lombarde, Dolomiti e rilievi veneto-friulani. Nuvole in addensamento anche in Sardegna da metà giornata, con le prime deboli piogge nel settore meridionale, in intensificazione ed estensione al resto dell’isola fra pomeriggio e sera. Nella notte tempo in peggioramento al Nord-Ovest e regioni tirreniche.

Temperature massime quasi ovunque in rialzo: valori compresi tra 21 e 26 gradi, con punte anche più elevate sulle Isole, specie in Sardegna per via dei venti di Scirocco in rinforzo.

Le previsioni meteo per domenica 10 maggio

Nubi in tutta Italia, con un cielo fino a coperto in molte zone del Centro-Nord. Temporanee schiarite ampie potranno interessare le regioni meridionali. Piogge sparse e rovesci nel corso della giornata al Nord-Ovest, Emilia Romagna, Marche e regioni centrali tirreniche; fenomeni più isolati o sporadici nel resto del Paese. Non si escludono precipitazioni intense e temporalesche in Liguria, Toscana e zone interne del Centro.

Temperature minime in rialzo; massime in calo più o meno marcato al Centro-Nord e in Sardegna, in lieve aumento al Sud; valori leggermente sotto la media al Nord-Ovest. Ventoso per venti meridionali su mari e regioni del Centro-Sud, in rotazione da ovest sulla Sardegna. Mossi o molto mossi i bacini di ponente.