Meteo, perturbazione al Centro-sud: le previsioni dell'8-9 maggio

Prosegue la fase dinamica e a tratti molto piovosa sull’Italia, che resta nel mirino delle perturbazioni. Nella giornata odierna una perturbazione di origine africana (la nr. 3 di maggio) attraverserà rapidamente il Centro-Sud, dove si attendono alcune precipitazioni. Il Nord verrà coinvolto marginalmente, con un tempo molto più variabile e solo un po’ di instabilità limitata alle zone montuose. Per la giornata di sabato, invece, si conferma una fase interlocutoria più stabile per tutto il Paese grazie ad una temporanea e timida espansione dell’alta pressione, garanzia di condizioni di tempo in prevalenza soleggiato. Alla fine del giorno, infatti, un’altra perturbazione raggiungerà la Sardegna, domenica attraverserà un po’ tutto il Centro-Nord e, più marginalmente, il Sud e la Sicilia. La tendenza a più lungo termine, intanto, non suggerisce alcun cambiamento nella circolazione atmosferica sul bacino del Mediterraneo, con altre perturbazioni attese sul nostro Paese anche nel corso della prossima settimana. Sul fronte termico, fino a metà della prossima settimana osserveremo valori nella norma o poco al di sopra, in un contesto dunque più che primaverile.

Previsioni meteo per venerdì 8 maggio

Giornata irregolarmente nuvolosa al Nord, sulle Isole maggiori e sulla Calabria meridionale, con spazi soleggiati più ampi e duraturi sulla Sicilia. In mattinata qualche pioggia sul Piemonte occidentale, nel pomeriggio sviluppo di alcuni brevi rovesci attorno ai rilievi alpini e prealpini e nelle zone interne della Sardegna. Nel resto del Centro-Sud cielo molto nuvoloso con piogge sparse al Sud peninsulare, in estensione a Umbria meridionale, Lazio, Abruzzo e Molise. In serata cessano quasi ovunque le precipitazioni. Temperature: massime in lieve calo al Centro-Sud, eccetto in Sicilia dove si potranno toccare i 26-27 gradi. Venti: da tesi a forti meridionali su Ionio, Salento e Adriatico meridionale dove i mari restano molto mossi.

Previsioni meteo per sabato 9 maggio

Tempo in prevalenza soleggiato su quasi tutte le regioni italiane. Si segnalano alcuni addensamenti pomeridiani in sviluppo attorno ai rilievi, associati a occasionali e brevi acquazzoni su quelli alpini e prealpini centro-orientali. Dal pomeriggio nubi in aumento sulla Sardegna e velature in transito verso il resto del Paese, con le prime locali piogge sull’isola, in intensificazione dalla sera. Nella notte la nuvolosità e le precipitazioni si estenderanno alle regioni tirreniche Temperature: massime per lo più in aumento: valori compresi tra 21 e 27 gradi, con punte superiori su Sicilia e Sardegna occidentale. Venti: di Scirocco in rinforzo sulla Sardegna, fino a tesi o forti sui mari ad ovest e a sud dell’isola che diverranno molto mossi o agitati in serata.