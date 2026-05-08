FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, perturbazione al Centro-sud: le previsioni dell'8-9 maggio

Meteo, perturbazione al Centro-sud: le previsioni dell'8-9 maggio

Fase dinamica e a tratti molto piovosa sull'Italia, nel mirino delle perturbazioni. Sabato breve tregua. Le previsioni meteo dell'8-9 maggio
Previsione8 Maggio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione8 Maggio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

Prosegue la fase dinamica e a tratti molto piovosa sull’Italia, che resta nel mirino delle perturbazioni. Nella giornata odierna una perturbazione di origine africana (la nr. 3 di maggio) attraverserà rapidamente il Centro-Sud, dove si attendono alcune precipitazioni. Il Nord verrà coinvolto marginalmente, con un tempo molto più variabile e solo un po’ di instabilità limitata alle zone montuose. Per la giornata di sabato, invece, si conferma una fase interlocutoria più stabile per tutto il Paese grazie ad una temporanea e timida espansione dell’alta pressione, garanzia di condizioni di tempo in prevalenza soleggiato. Alla fine del giorno, infatti, un’altra perturbazione raggiungerà la Sardegna, domenica attraverserà un po’ tutto il Centro-Nord e, più marginalmente, il Sud e la Sicilia. La tendenza a più lungo termine, intanto, non suggerisce alcun cambiamento nella circolazione atmosferica sul bacino del Mediterraneo, con altre perturbazioni attese sul nostro Paese anche nel corso della prossima settimana. Sul fronte termico, fino a metà della prossima settimana osserveremo valori nella norma o poco al di sopra, in un contesto dunque più che primaverile.

Previsioni meteo per venerdì 8 maggio

Giornata irregolarmente nuvolosa al Nord, sulle Isole maggiori e sulla Calabria meridionale, con spazi soleggiati più ampi e duraturi sulla Sicilia. In mattinata qualche pioggia sul Piemonte occidentale, nel pomeriggio sviluppo di alcuni brevi rovesci attorno ai rilievi alpini e prealpini e nelle zone interne della Sardegna. Nel resto del Centro-Sud cielo molto nuvoloso con piogge sparse al Sud peninsulare, in estensione a Umbria meridionale, Lazio, Abruzzo e Molise. In serata cessano quasi ovunque le precipitazioni. Temperature: massime in lieve calo al Centro-Sud, eccetto in Sicilia dove si potranno toccare i 26-27 gradi. Venti: da tesi a forti meridionali su Ionio, Salento e Adriatico meridionale dove i mari restano molto mossi.

Previsioni meteo per sabato 9 maggio

Tempo in prevalenza soleggiato su quasi tutte le regioni italiane. Si segnalano alcuni addensamenti pomeridiani in sviluppo attorno ai rilievi, associati a occasionali e brevi acquazzoni su quelli alpini e prealpini centro-orientali. Dal pomeriggio nubi in aumento sulla Sardegna e velature in transito verso il resto del Paese, con le prime locali piogge sull’isola, in intensificazione dalla sera.  Nella notte la nuvolosità e le precipitazioni si estenderanno alle regioni tirreniche Temperature: massime per lo più in aumento: valori compresi tra 21 e 27 gradi, con punte superiori su Sicilia e Sardegna occidentale. Venti: di Scirocco in rinforzo sulla Sardegna, fino a tesi o forti sui mari ad ovest e a sud dell’isola che diverranno molto mossi o agitati in serata.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, weekend a due facce: sole e caldo sabato 9 maggio, pioggia la domenica
    Previsione8 Maggio 2026

    Meteo, weekend a due facce: sole e caldo sabato 9 maggio, pioggia la domenica

    Sabato tempo stabile e temperature sopra la norma. Domenica 10 maggio fase piovosa e più fresca con calo termico. Le previsioni meteo del weekend
  • Meteo, oggi venerdì 8 maggio, piogge al Centro-Sud
    Previsione8 Maggio 2026

    Meteo, oggi venerdì 8 maggio, piogge al Centro-Sud

    La perturbazione 3 di maggio attraverserà rapidamente il Centro-Sud, riportando nuvole accompagnate da piogge e qualche temporale. Più variabile e soleggiato al Nord
  • Meteo, venerdì 8 maggio perturbazione al Centro-Sud
    Previsione7 Maggio 2026

    Meteo, venerdì 8 maggio perturbazione al Centro-Sud

    Prosegue una fase dinamica, a tratti piovosa, associata ad un via vai di perturbazioni. L’andamento termico sarà altalenante, legato alle fasi perturbate
  • Meteo, giovedì 7 maggio di relativa tregua
    Previsione7 Maggio 2026

    Meteo, giovedì 7 maggio di relativa tregua

    Graduale miglioramento ma venerdì 8 maggio una nuova perturbazione attraverserà il Centro-Sud, riportando piogge e temporali. Sabato tempo più soleggiato
Ultime newsVedi tutte
Meteo, dall'11 maggio nuove perturbazioni verso l'Italia: la tendenza
Tendenza8 Maggio 2026
Meteo, dall'11 maggio nuove perturbazioni verso l'Italia: la tendenza
La prossima settimana alta pressione assente: sull'Italia un via vai di perturbazioni. 11 e 12 maggio con picchi di 30 gradi al Sud popi calo termico. La tendenza meteo
Meteo, alta pressione latitante. Il tempo rimarrà variabile
Tendenza7 Maggio 2026
Meteo, alta pressione latitante. Il tempo rimarrà variabile
L’Italia continuerà ad essere esposta ad un flusso ondulato mediamente sud-occidentale. Temperature altalenanti: oscilleranno in base all’andamento del tempo
Meteo: nel weekend della Festa della Mamma qualche episodio instabile. La tendenza
Tendenza6 Maggio 2026
Meteo: nel weekend della Festa della Mamma qualche episodio instabile. La tendenza
La tendenza per il weekend vede un sabato 9 perlopiù asciutto e stabile mentre domenica 10, Festa della Mamma, sarà possibile qualche pioggia.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 08 Maggio ore 14:15

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154