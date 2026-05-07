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Meteo, venerdì 8 maggio perturbazione al Centro-Sud

Prosegue una fase dinamica, a tratti piovosa, associata ad un via vai di perturbazioni. L’andamento termico sarà altalenante, legato alle fasi perturbate
Previsione7 Maggio 2026 - ore 12:30 - Redatto da Meteo.it
Previsione7 Maggio 2026 - ore 12:30 - Redatto da Meteo.it

Continua questa fase dinamica e a tratti piovosa sull’Italia, associata ad un via vai di perturbazioni. Nella giornata di venerdì 8 maggio una perturbazione di origine africana (la nr. 3 di maggio) attraverserà rapidamente il Centro-Sud, riportando in queste regioni molte nuvole accompagnate da un po’ di piogge e anche qualche temporale; sarà più variabile e soleggiato al Nord con solo un po’ di instabilità sulle Alpi.

In seguito, sabato 9 assisteremo ad una temporanea espansione dell’alta pressione, garanzia di condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Già per domenica 10, però, si profila l’arrivo di un nuovo sistema nuvoloso (perturbazione nr. 4 del mese) che riporterà molte nuvole con piogge e qualche temporale al Centro-Nord. Le regioni meridionali verranno appena lambite: qui la giornata sarà variabile con alternanza tra schiarite e annuvolamenti, associati a sporadiche e brevi piogge.

Riguardo alle temperature, l’andamento termico dei prossimi giorni sarà altalenante, strettamente legato alle fasi perturbate descritte; quindi venerdì avremo un nuovo calo al Centro-Sud, sabato ci sarà invece un generale aumento, in attesa di un nuovo calo domenica al Centro-Nord.

Le previsioni meteo per venerdì 8 maggio

Giornata irregolarmente nuvolosa al Nord, Toscana, Umbria, Marche, Sardegna, Sicilia e Calabria meridionale; al mattino qualche pioggia sulla pianura piemontese e settori meridionali di Umbria e Marche; nel pomeriggio locali rovesci o temporali su Alpi, bassa Toscana e interno della Sardegna. Nel resto del Centro-Sud cielo molto nuvoloso con piogge sparse, in graduale attenuazione dal pomeriggio a partire dal settore tirrenico. Di sera cesseranno quasi ovunque le precipitazioni.

Temperature in calo al Centro-Sud, eccetto in Sicilia dove si potranno toccare punte di 26-27 gradi; temperature in lieve rialzo al Nord. Venti moderati meridionali su Ionio, Salento e Adriatico meridionale dove i mari restano mossi o molto mossi; un po’ mosso anche il Tirreno occidentale, il canale di Sicilia e il canale di Sardegna.

Le previsioni meteo per sabato 9 maggio

Un po’ di nuvolosità sparsa in Sardegna, Calabria, al mattino anche in Sicilia e Puglia meridionale; nel pomeriggio qualche rovescio in arrivo nel sud della Sardegna, in attesa di un peggioramento più diffuso e intenso in serata con rischio anche di temporali. Nel resto d’Italia tempo più soleggiato ma con qualche locale rovescio di pioggia nel pomeriggio sui rilievi alpini.

Temperature senza grandi variazioni in Calabria e Sicilia, in aumento nel resto del Paese; valori per lo più compresi tra 20 e punte di 25-26 gradi, fino a 27-28 in Sicilia e Sardegna occidentale. Venti generalmente deboli, salvo venti tesi da est nel canale di Sardegna e moderati venti da nord tra basso Adriatico, Canale d’Otranto e al largo nello Ionio; in questi settori i mari risulteranno mossi.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 07 Maggio ore 17:35

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