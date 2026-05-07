Meteo, giovedì 7 maggio di relativa tregua

L’intensa perturbazione (la numero 2 del mese) che ha investito l’Italia portando condizioni di instabilità con episodi di maltempo sportando condizioni di instabilità con episodi di maltempo soprattutto al Centro-Nord, si allontanerà dal nostro Paese già dalle prime ore di oggi, giovedì 7 maggio, favorendo un graduale miglioramento. Tuttavia in gran parte delle regioni insisterà della nuvolosità con una locale instabilità. Nella seconda parte della giornata peggiorerà in Sardegna per l’avvicinarsi di un’altra perturbazione di origine nord africana (la nr. 3) che venerdì 8 maggio attraverserà rapidamente venerdì il Centro-Sud, riportando piogge e temporali.

In seguito i dati attuali indicano per sabato 9, con buona probabilità, una temporanea espansione dell’alta pressione, garanzia di condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Per domenica 10 maggio invece si profila l’arrivo di un nuovo sistema nuvoloso che riporterebbe un po’ di piogge al Nord-Ovest e nelle regioni centrali. Riguardo alle temperature, l’andamento termico dei prossimi giorni è strettamente legato alle fasi perturbate descritte. Oggi il rialzo delle temperature sarà contenuto, ma abbastanza diffuso mentre venerdì un nuovo calo è previsto al Centro-Sud e sabato ci sarà un generale aumento, anche sensibile.

Le previsioni meteo per giovedì 7 maggio

Al mattino qualche pioggia debole e isolata su nord ed est della Lombardia, alto Adige occidentale, interno del Centro, Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata e sud della Sardegna; ampie schiarite su Alpi occidentali, Emilia Romagna e Sicilia. Nel pomeriggio locale aumento dell’instabilità con dei rovesci o temporali su Alpi, Prealpi, Cuneese, rilievi dell’Emilia occidentale, Appennino centrale, interno e nord-ovest della Sardegna. In serata qualche pioggia in Sardegna e nuvole in aumento al Sud e in Sicilia.

Temperature massime in lieve rialzo in gran parte del Centro-Nord e Sardegna con valori intorno ai 20 gradi e punte di 22-23; senza grandi variazioni al Sud con punte intorno ai 25 gradi. Venti di Scirocco anche moderati al Sud e Sicilia. Mossi l’Adriatico meridionale, lo Ionio, il Tirreno meridionale e i mari ad est e a sud della Sardegna.

Le previsioni meteo per venerdì 8 maggio

Cielo nuvoloso o coperto in gran parte del Paese, tranne delle schiarite al mattino in Sicilia e nel pomeriggio in Liguria e Piemonte. Piogge e rovesci al mattino su regioni centrali, Romagna, Campania e Puglia. Nel pomeriggio piogge e qualche temporale al Centro-Sud, tranne Marche e Calabria; possibile sviluppo di rovesci anche sulle Alpi. Di sera cessano quasi ovunque le precipitazioni.

Temperature in contenuto calo al Centro-Sud. Venti moderati su Ionio, basso Adriatico e Puglia.