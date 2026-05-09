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Meteo, 9 maggio con il sole ma da domenica nuova perturbazione

Weekend con tempo stabile sabato 9 maggio e fase più movimentata domenica 10. Scirocco in rinforzo sulla Sardegna, Le previsioni meteo
Previsione9 Maggio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione9 Maggio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

La settimana si chiuderà con un weekend sostanzialmente a due facce: soleggiato e caldo il sabato, piovosa e più fresca la domenica. Alle fine di venerdì la perturbazione n.3 abbandonerà le regioni centro-meridionali, seguita da un’altra perturbazione atlantica (la n.4 del mese), adesso al largo del Portogallo, ma diretta a gran velocità verso la nostro Penisola. Tra le due si inserirà una breve fase più stabile per tutto il Paese grazie ad una temporanea e timida rimonta dell’alta pressione, prima di un nuovo peggioramento alla fine di sabato sulla Sardegna e sulle regioni tirreniche. Questa perturbazione attraverserà l’Italia nella giornata di domenica, coinvolgendo più direttamente le regioni centro-settentrionali dove non si escludono fenomeni localmente intensi e temporaleschi. Il Sud e la Sicilia saranno interessati marginalmente, con una breve fase di piogge più probabile nelle prime ore della giornata. Lunedì è atteso un miglioramento solo parziale e temporaneo, con una residua instabilità alle spalle del fronte che si attarderà sulle regioni settentrionali dove resterà alto il rischio di piogge e temporali. Per il resto della settimana non si prospetta alcun miglioramento, anzi: entro il weekend del 16-17 maggio si profila il passaggio di almeno altri 3 sistemi perturbati, l’ultimo dei quali il più intenso, tra venerdì e sabato, associato ad un brusco raffreddamento. Fino ad allora le temperature, per quanto altalenanti, resteranno su valori nella norma o al di sopra, in un contesto spesso tipico della tarda primavera.

Previsioni meteo per oggi, sabato 9 maggio

Tempo in prevalenza soleggiato su quasi tutte le regioni italiane. Si segnalano alcuni addensamenti pomeridiani in sviluppo attorno ai rilievi, associati a occasionali e brevi acquazzoni su quelli alpini e prealpini centro-orientali. Dal pomeriggio nubi in aumento sulla Sardegna e velature in transito verso il resto del Paese, con le prime locali piogge sull’isola, in intensificazione dalla sera.  Nella notte la nuvolosità e le precipitazioni si estenderanno alle regioni tirreniche Temperature: massime per lo più in aumento: valori compresi tra 21 e 27 gradi, con punte superiori su Sicilia e Sardegna occidentale. Venti: di Scirocco in rinforzo sulla Sardegna, fino a tesi o forti sui mari ad ovest e a sud dell’isola che diverranno molto mossi o agitati in serata.

Previsioni meteo per domenica 10 maggio

Domenica sulla Sardegna pioverà fino all’alba, in seguito schiarite e tempo asciutto. Al Sud e sulla Sicilia nuvolosità variabile, più densa e associata ad alcune piogge nella notte e al mattino, con aperture più ampie dal pomeriggio sull’isola e in Calabria. Cielo da nuvoloso a coperto nel resto del Paese con precipitazioni: più frequenti e diffuse nella prima parte della giornata, più irregolari, sparse e intermittenti nella seconda. Fenomeni localmente intensi e temporaleschi su Liguria e alta Toscana. Nel pomeriggio qualche temporale anche tra Emilia Romagna, Umbria e Marche. In serata i fenomeni tenderanno a concentrarsi tra Lombardia e Nord-Est. Temperature: massime in calo più o meno sensibile al Centro-Nord, in lieve aumento al Sud peninsulare. Venti: moderati o tesi meridionali su mari e regioni del Centro-Sud, in rotazione ad ovest sulla Sardegna, localmente forti sull’isola e sui bacini di ponente, che diverranno mossi o molto mossi.

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Ultimo aggiornamento Sabato 09 Maggio ore 15:22

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