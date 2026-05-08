FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, dall'11 maggio nuove perturbazioni verso l'Italia: la tend...

Meteo, dall'11 maggio nuove perturbazioni verso l'Italia: la tendenza

La prossima settimana alta pressione assente: sull'Italia un via vai di perturbazioni. 11 e 12 maggio con picchi di 30 gradi al Sud popi calo termico. La tendenza meteo
Tendenza8 Maggio 2026 - ore 12:46 - Redatto da Meteo.it
Tendenza8 Maggio 2026 - ore 12:46 - Redatto da Meteo.it

La prossima settimana sarà caratterizzata dalla sostanziale assenza dell’alta pressione sull’Italia. Pertanto, il tempo resterà prevalentemente variabile e a tratti perturbato. Lunedì si faranno ancora sentire gli effetti della perturbazione giunta domenica, in termini di precipitazioni per lo più al Nord, e localmente anche al Centro, mentre martedì, in seguito al definitivo allontanamento del sistema nuvoloso, il tempo tornerà ad essere stabile un po’ ovunque. In questi primi due giorni della settimana, con l’insistenza delle correnti meridionali, gli afflussi di aria calda si faranno più decisi determinando un generale rialzo termico fino a valori oltre la media: all’estremo Sud saranno possibili picchi intorno ai 30 gradi. Tra mercoledì e giovedì le correnti diverranno gradualmente nord-occidentali e più fresche, e accompagneranno due veloci impulsi perturbati che prenderanno di mira soprattutto il Centro-Nord e il basso Tirreno con conseguente calo delle temperature.

Tendenza meteo: via vai di perturbazioni sull'Italia la prossima settimana


Dagli ultimi aggiornamenti, sembra che venerdì una perturbazione nord atlantica, più vasta e organizzata, abbia buone probabilità di raggiungere l’Italia interessando inizialmente il Centro-Nord e, nella giornata di sabato, anche il Sud, favorendo oltretutto un ulteriore generale calo termico con valori sotto la media in diverse aree, viste le correnti ancora più fresche al suo seguito. In seguito all’allontanamento della perturbazione, seguirà un deciso miglioramento nella giornata di domenica, accompagnato anche da un rialzo termico a partire dalle regioni centro settentrionali.

Lunedì Piogge e locali temporali interesseranno molte aree del Nord e l’alta Toscana e, in maniera più isolata, anche le zone interne del Centro e della Campania. Nel resto del Paese il tempo resterà più stabile e abbastanza soleggiato. Le temperature torneranno a risalire, fino a valori massimi dai 20 ai 25 gradi e punte di 26-27 gradi sulle Isole. Sarà ventoso per venti di Libeccio al Centro-Nord.
Martedì il tempo sarà prevalentemente soleggiato, salvo la presenza di un po’ di nuvole sui monti, al Nord-Est e nel versante tirrenico. Non si escludono locali e brevi rovesci sui rilievi del Centro-Nord e in Friuli. Temperature in ulteriore aumento, con massime dai 22 ai 27 gradi e picchi vicini ai 30 gradi all’estremo Sud.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, alta pressione latitante. Il tempo rimarrà variabile
    Tendenza7 Maggio 2026

    Meteo, alta pressione latitante. Il tempo rimarrà variabile

    L’Italia continuerà ad essere esposta ad un flusso ondulato mediamente sud-occidentale. Temperature altalenanti: oscilleranno in base all’andamento del tempo
  • Meteo: nel weekend della Festa della Mamma qualche episodio instabile. La tendenza
    Tendenza6 Maggio 2026

    Meteo: nel weekend della Festa della Mamma qualche episodio instabile. La tendenza

    La tendenza per il weekend vede un sabato 9 perlopiù asciutto e stabile mentre domenica 10, Festa della Mamma, sarà possibile qualche pioggia.
  • Meteo: venerdì 8 nuovo maltempo? Rischio temporali
    Tendenza5 Maggio 2026

    Meteo: venerdì 8 nuovo maltempo? Rischio temporali

    La tendenza meteo da venerdì 8 e per il weekend rimane incerta: attualmente sembra probabile un nuovo peggioramento. Temperature altalentanti.
  • Meteo: seconda parte di settimana incerta! Aria molto calda verso l'estremo Sud
    Tendenza4 Maggio 2026

    Meteo: seconda parte di settimana incerta! Aria molto calda verso l'estremo Sud

    La tendenza meteo da giovedì 7 vede una possibile parziale tregua intervallata da altre perturbazioni. Aria molto caldo in Calabria e Sicilia.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, alta pressione latitante. Il tempo rimarrà variabile
Tendenza7 Maggio 2026
Meteo, alta pressione latitante. Il tempo rimarrà variabile
L’Italia continuerà ad essere esposta ad un flusso ondulato mediamente sud-occidentale. Temperature altalenanti: oscilleranno in base all’andamento del tempo
Meteo: nel weekend della Festa della Mamma qualche episodio instabile. La tendenza
Tendenza6 Maggio 2026
Meteo: nel weekend della Festa della Mamma qualche episodio instabile. La tendenza
La tendenza per il weekend vede un sabato 9 perlopiù asciutto e stabile mentre domenica 10, Festa della Mamma, sarà possibile qualche pioggia.
Meteo: venerdì 8 nuovo maltempo? Rischio temporali
Tendenza5 Maggio 2026
Meteo: venerdì 8 nuovo maltempo? Rischio temporali
La tendenza meteo da venerdì 8 e per il weekend rimane incerta: attualmente sembra probabile un nuovo peggioramento. Temperature altalentanti.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 08 Maggio ore 14:08

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154