Meteo, dall'11 maggio nuove perturbazioni verso l'Italia: la tendenza

La prossima settimana sarà caratterizzata dalla sostanziale assenza dell’alta pressione sull’Italia. Pertanto, il tempo resterà prevalentemente variabile e a tratti perturbato. Lunedì si faranno ancora sentire gli effetti della perturbazione giunta domenica, in termini di precipitazioni per lo più al Nord, e localmente anche al Centro, mentre martedì, in seguito al definitivo allontanamento del sistema nuvoloso, il tempo tornerà ad essere stabile un po’ ovunque. In questi primi due giorni della settimana, con l’insistenza delle correnti meridionali, gli afflussi di aria calda si faranno più decisi determinando un generale rialzo termico fino a valori oltre la media: all’estremo Sud saranno possibili picchi intorno ai 30 gradi. Tra mercoledì e giovedì le correnti diverranno gradualmente nord-occidentali e più fresche, e accompagneranno due veloci impulsi perturbati che prenderanno di mira soprattutto il Centro-Nord e il basso Tirreno con conseguente calo delle temperature.

Tendenza meteo: via vai di perturbazioni sull'Italia la prossima settimana



Dagli ultimi aggiornamenti, sembra che venerdì una perturbazione nord atlantica, più vasta e organizzata, abbia buone probabilità di raggiungere l’Italia interessando inizialmente il Centro-Nord e, nella giornata di sabato, anche il Sud, favorendo oltretutto un ulteriore generale calo termico con valori sotto la media in diverse aree, viste le correnti ancora più fresche al suo seguito. In seguito all’allontanamento della perturbazione, seguirà un deciso miglioramento nella giornata di domenica, accompagnato anche da un rialzo termico a partire dalle regioni centro settentrionali.



Lunedì Piogge e locali temporali interesseranno molte aree del Nord e l’alta Toscana e, in maniera più isolata, anche le zone interne del Centro e della Campania. Nel resto del Paese il tempo resterà più stabile e abbastanza soleggiato. Le temperature torneranno a risalire, fino a valori massimi dai 20 ai 25 gradi e punte di 26-27 gradi sulle Isole. Sarà ventoso per venti di Libeccio al Centro-Nord.

Martedì il tempo sarà prevalentemente soleggiato, salvo la presenza di un po’ di nuvole sui monti, al Nord-Est e nel versante tirrenico. Non si escludono locali e brevi rovesci sui rilievi del Centro-Nord e in Friuli. Temperature in ulteriore aumento, con massime dai 22 ai 27 gradi e picchi vicini ai 30 gradi all’estremo Sud.