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Meteo: Festa della Mamma con piogge e temporali al Centro-Nord!

Domani, 10 maggio, Festa della Mamma, maltempo al Centro-Nord mentre al Sud si avranno schiarite più ampie. Temperature in lieve aumento al Sud.
Previsione9 Maggio 2026 - ore 12:13 - Redatto da Meteo.it
Previsione9 Maggio 2026 - ore 12:13 - Redatto da Meteo.it

La tregua in atto in queste ore, caratterizzata anche da temperature diffusamente sopra la media, avrà breve durata, poiché una nuova perturbazione atlantica (la n.4), in arrivo dalla Spagna e già a ridosso della Sardegna, attraverserà gran parte dell’Italia nel corso di domenica 10 maggio (Festa della Mamma), portando precipitazioni più diffuse sulle regioni centro-settentrionali dove non si escludono fenomeni localmente intensi e temporaleschi.

Lunedì 11 il tempo resterà molto instabile al Nord e localmente anche al Centro, dove saranno ancora possibili piogge e temporali. Martedì 12, in seguito al definitivo allontanamento della perturbazione e al temporaneo rinforzo dell’alta pressione, è atteso un miglioramento con tempo stabile e ampie schiarite in gran parte del Paese.

L’inizio della nuova settimana vedrà una risalita delle temperature che si riporteranno ovunque sopra la media; in particolare, si segnala la possibilità di raggiungere picchi intorno ai 30 gradi all’estremo Sud per via di una nuova incursione di aria calda nord africana. Da metà settimana, dopo la breve tregua di martedì 12, si prospetta il ritorno a condizioni di marcata variabilità con il passaggio di altri impulsi perturbati e un probabile calo termico a partire dalle regioni settentrionali.

Le previsioni meteo per domenica 10 maggio, Festa della Mamma

Nubi in tutta Italia, con un cielo fino a coperto in molte zone del Centro-Nord. Temporanee schiarite ampie potranno interessare le regioni meridionali. Piogge sparse e rovesci nel corso della giornata al Nord-Ovest, Emilia Romagna, Marche, Umbria e regioni centrali tirreniche, con possibili fenomeni di forte intensità e a carattere temporalesco; precipitazioni più isolate o sporadiche nel resto del Paese.

Temperature massime in calo più o meno marcato al Centro-Nord e in Sardegna, in lieve aumento al Sud; valori leggermente sotto la media al Nord-Ovest. Ventoso per venti meridionali su mari e regioni del Centro-Sud, in rotazione da ovest sulla Sardegna. Mossi o molto mossi i bacini di ponente.

Le previsioni meteo per lunedì 11 maggio

Al Nord cielo nuvoloso con piogge sparse e temporali, meno probabili su Piemonte occidentale, Ponente ligure e Romagna. Al Centro nuvolosità sparsa al mattino, con isolate piogge o rovesci in alta Toscana e zone interne, ma tendente a migliorare dal pomeriggio con anche delle schiarite ampie sulle coste. Tempo più stabile e soleggiato sulle regioni meridionali, salvo la presenza al mattino di nuvole nel versante tirrenico del Sud, con qualche debole pioggia, in miglioramento da metà giornata. Alla sera tempo in generale più stabile, a parte ancora qualche precipitazione sulle Alpi e all’estremo Nord-Est.

Temperature massime in rialzo, eccetto al Nord-Est dove subiranno un leggero calo; valori dai 19 ai 23 gradi al Nord, 22-27 al Centro-Sud, con picchi vicini ai 30 gradi in Sicilia. Ventoso per Libeccio. Da molto mosso ad agitato il Mar Ligure, poco mosso l’Adriatico, mossi gli altri bacini.

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Ultimo aggiornamento Sabato 09 Maggio ore 15:37

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