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Meteo: 10-11 maggio con temporali. Le regioni coinvolte

Maltempo oggi, domenica 10 maggio, principalmente nelle regioni centro-settentrionali, dove si profila anche un calo delle temperature.
Previsione10 Maggio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione10 Maggio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

Una nuova perturbazione atlantica (la n.4), in arrivo dalla Spagna, attraverserà gran parte dell’Italia nel corso della giornata odierna (domenica 10 maggio), portando precipitazioni più diffuse sulle regioni centro-settentrionali dove non si escludono rovesci e temporali anche intensi.

Lunedì 11 il tempo resterà molto instabile al Nord e localmente anche al Centro, dove saranno ancora possibili piogge e temporali. Martedì 12, grazie al temporaneo rinforzo dell’alta pressione, è atteso un miglioramento con tempo stabile e ampie schiarite in gran parte del Paese.

L’inizio della settimana vedrà una risalita delle temperature che si riporteranno ovunque sopra la media; in particolare, si segnala la possibilità di raggiungere picchi intorno ai 30 gradi all’estremo Sud per via di correnti di aria calda nord africana. Da metà settimana, dopo la breve tregua di martedì, si prospetta il ritorno a condizioni di variabilità con il passaggio di altri impulsi perturbati e un probabile calo termico a partire dalle regioni settentrionali.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 10 maggio

Nubi in tutta Italia, con un cielo anche coperto in molte zone del Centro-Nord. Temporanee schiarite solo nelle regioni meridionali. Piogge sparse e rovesci nel corso della giornata al Nord-Ovest, in Emilia Romagna, Marche, Umbria e regioni centrali tirreniche, con la possibilità di qualche temporale anche di forte intensità. Piogge più isolate o sporadiche nelle altre regioni.

Temperature massime in calo al Centro-Nord e Sardegna, in lieve aumento al Sud; valori poco sotto la media al Nord-Ovest. Ventoso per venti meridionali su mari e regioni del Centro-Sud; venti da ovest sulla Sardegna. Mossi o molto mossi i bacini di ponente.

Le previsioni meteo per lunedì 11 maggio

Al Nord cielo nuvoloso con piogge sparse e temporali, meno probabili su Piemonte occidentale, Ponente ligure e Romagna. Al Centro nuvolosità sparsa al mattino, con isolate piogge o rovesci in alta Toscana e zone interne, ma tendente a migliorare dal pomeriggio con delle schiarite ampie sulle coste. Tempo più stabile e soleggiato sulle regioni meridionali, salvo la presenza al mattino di nuvole nel versante tirrenico del Sud, con qualche debole pioggia, in miglioramento da metà giornata. Alla sera tempo in generale più stabile, a parte ancora qualche precipitazione sulle Alpi e all’estremo Nord-Est.

Temperature massime in rialzo, eccetto al Nord-Est dove subiranno un leggero calo; valori dai 19 ai 23 gradi al Nord, 22-27 al Centro-Sud, con picchi vicini ai 30 gradi in Sicilia. Ventoso per Libeccio. Da molto mosso ad agitato il Mar Ligure, poco mosso l’Adriatico, mossi gli altri bacini.

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Ultimo aggiornamento Domenica 10 Maggio ore 12:38

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