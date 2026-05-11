Meteo, lunedì 11 maggio rovesci al Nord e Toscana

La settimana inizia con una giornata di lunedì 11 maggio caratterizzata da una fase di marcata instabilità al Nord che poi nelle prime ore di martedì 12 verrà nuovamente fatta proseguire al Nord-Est e in Emilia dal transito di un veloce fronte freddo. Il resto del Paese martedì vedrà condizioni prevalenti di tempo stabile e soleggiato.

Da metà settimana l’evoluzione è ancora affetta da un’elevata incertezza; si prospetta comunque il ritorno a condizioni di instabilità e variabilità con il passaggio di altri impulsi perturbati e un probabile calo termico a partire dalle regioni settentrionali.

Le previsioni meteo per lunedì 11 maggio

In giornata tempo prevalentemente soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso su Lazio, Abruzzo, Molise, Sud e Isole maggiori; tempo ancora molto instabile al Nord, con rovesci e temporali su alto Piemonte, nord ed est della Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, nord ed ovest dell’Emilia, Liguria di levante e Toscana centro-settentrionale. In serata le precipitazioni insisteranno sulle Venezie, in Friuli, settori occidentali di Emilia e Veneto.

Temperature minime in calo al Nord-Ovest e nelle Isole, regioni dove le massime saranno in rialzo. Forti venti di Libeccio in Liguria, alta Toscana e Appennino settentrionale. Molto mosso il mar Ligure.

Le previsioni meteo per martedì 12 maggio

Al mattino rovesci e temporali su Alpi orientali, Venezie, ed Emilia con quota neve da 1600 metri; qualche pioggia anche su parte della Toscana e in Romagna. Tempo stabile e con ampie zone di sereno altrove. Nel resto della giornata prevalenza di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso in tutta Italia; verso sera nuvole in aumento su Alpi occidentali e Sardegna.

Temperature massime in calo all’estremo Nord-Est e Sardegna, stabili o in lieve rialzo altrove. Venti moderati occidentali al Centro-Sud, con forti raffiche in Appennino; ventoso anche sulle Alpi.