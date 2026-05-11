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Meteo 11 maggio: forte maltempo al Nord e caldo in aumento al Sud

Settimana al via con tempo molto instabile al Nord dove si potrebbero verificate forti temporali. Temperature in rialzo, soprattutto al Sud.
Previsione11 Maggio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione11 Maggio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

La settimana inizia con la giornata odierna, lunedì 11 maggio, caratterizzata da una fase di marcata instabilità al Nord, che poi nelle prime ore di martedì 12 verrà nuovamente fatta proseguire al Nord-Est e in Emilia dal transito di un veloce fronte freddo. Il resto del Paese martedì vedrà condizioni prevalenti di tempo stabile e soleggiato.

Da metà settimana l’evoluzione è ancora affetta da un’elevata incertezza; si prospetta comunque il ritorno a condizioni di variabilità con il passaggio di altri impulsi perturbati e un probabile calo termico a partire dalle regioni settentrionali.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 11 maggio

Tra la notte e il mattino rovesci e temporali anche localmente forti su alto Piemonte, Liguria di levante, alta Toscana, Lombardia e regioni di Nord-Est. Qualche pioggia isolata in Emilia, Umbria e Toscana. Nel pomeriggio sereno o poco nuvoloso su Lazio, Abruzzo, Molise, Sud e Isole; ancora molto instabile al Nord, con temporali più diffusi e intensi sui rilievi lombardi, Alpi orientali e Venezie. In serata le precipitazioni insisteranno al Nord-Est, con dei temporali in Friuli Venezia Giulia, ma le nuvole e qualche piovasco ci sarà anche sul resto dell’arco alpino e sull’Appennino settentrionale.

Temperature minime in calo al Nord-Ovest e nelle Isole, regioni dove le massime saranno in rialzo. Forti venti di Libeccio in Liguria, alta Toscana e Appennino settentrionale. Molto mosso il ma Ligure.

Le previsioni meteo per martedì 12 maggio

Al mattino rovesci e temporali su Alpi orientali, Venezie, ed Emilia, con quota neve da 1600 metri. Qualche pioggia anche su parte della Toscana e in Romagna. Tempo stabile e con ampie zone di sereno altrove. Nel resto della giornata prevalenza di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso in tutta Italia; verso sera nuvole in aumento su Alpi occidentali e Sardegna.

Temperature massime in calo all’estremo Nord-Est e Sardegna, stabili o in lieve rialzo altrove. Venti moderati occidentali al Centro-Sud, con forti raffiche in Appennino; ventoso anche sulle Alpi.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 11 Maggio ore 14:48

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