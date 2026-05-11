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Meteo, via vai di perturbazioni con notevole rinforzo del vento

Non mancheranno altre piogge, in particolare tra giovedì 14 e sabato 16 maggio. In base agli ultimi aggiornamenti domenica 17 le condizioni meteo potrebbero migliorare
Tendenza11 Maggio 2026 - ore 11:37 - Redatto da Meteo.it
Tendenza11 Maggio 2026 - ore 11:37 - Redatto da Meteo.it

La seconda parte della settimana sarà caratterizzata da un clima relativamente fresco grazie alle correnti di aria fredda provenienti dal nord dell’Oceano Atlantico. In questo contesto non mancheranno occasioni per delle piogge, in particolare tra giovedì 14 maggio e sabato 16.

Giovedì 14 maggio nelle prime ore del giorno deboli piogge isolate sulla Calabria tirrenica, sulla Sicilia nord-orientale e sull’alta Toscana. In giornata rovesci isolati su basso Lazio e Abruzzo, temporali isolati in Puglia e sulla Basilicata. Al Nord nubi in addensamento per l’arrivo di una perturbazione atlantica che, specialmente tra il pomeriggio e la sera favorirà lo sviluppo di rovesci e temporali, particolarmente in Lombardia e sul Nord-Est. Venti moderati di Maestrale in Calabria e sulla Sicilia, forte Libeccio sul mar Ligure. Temperature in lieve calo in Sicilia e all’estremo Sud, in aumento al Centro e sulla Pianura Padana.

Venerdì 15 maggio una vasta circolazione di bassa pressione con centro sull’Europa centro-occidentale si estenderà fino all’Italia. Sarà una giornata ventosa al Centro-Sud: insisteranno, in particolare, venti forti di libeccio sul mar Ligure e sull’alto Tirreno. Sull’Italia condizioni di tempo nel complesso molto variabile, con precipitazioni più probabili sui settori interni del versante occidentale della penisola, sull’area del Levante Ligure, rovesci sparsi e possibili temporali al Nord, più insistenti tra Lombardia e Nord-Est.

In base agli ultimi aggiornamenti domenica 17 maggio le condizioni meteo potrebbero evolvere verso una situazione di tempo più stabile, mentre sabato 16 lo scenario si presenta più incerto, con maggiore probabilità di precipitazioni sul settore centrale del nostro Paese.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 11 Maggio ore 15:04

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