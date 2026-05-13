Meteo, via vai di perturbazioni sull'Italia: le previsioni del 13-14 maggio

Fino al fine settimana le condizioni del tempo sull’Italia saranno improntate alla variabilità a causa della sostanziale assenza dell’alta pressione e conseguente viavai di impulsi perturbati. Non mancheranno delle fasi stabili, ma in questo scenario prevarranno certamente i momenti di maltempo. Dopo il transito della coda della perturbazione (la n.5 di maggio), che ha interessato con maggior efficacia le regioni di Nord-Est, si prospetta una breve tregua, in attesa dell’arrivo di un altro impulso (perturbazione n.6) che, mercoledì, punterà più che altro verso il Centro-Sud allontanandosi, poi, rapidamente verso il sud dei Balcani. Giovedì un fronte freddo nord atlantico (perturbazione n.7) raggiungerà il Nord, innescando molta instabilità anche sulle regioni centro-meridionali e lasciando dei residui effetti anche nella giornata di venerdì. Nell’ultima parte della settimana è atteso il transito di una perturbazione più organizzata e intensa (la n.8), sempre proveniente dal Nord Atlantico, ma con traiettoria e tempistica ancora un po’ incerte; gli ultimi aggiornamenti modellistici suggeriscono il suo arrivo con la parte più avanzata già venerdì, il suo transito su tutto il Paese nella giornata di sabato e il successivo allontanamento domenica. Le temperature si assesteranno su valori per lo più inferiori alla norma o al massimo in linea con la media nella seconda parte della settimana, mentre inizialmente potranno raggiungere ancora punte superiori alla media sulle regioni meridionali.

Previsioni meteo per oggi, mercoledì 13 maggio

Schiarite ampie fra Sicilia e bassa Calabria. Tempo instabile nel resto del Centro-Sud con piogge, rovesci e temporali sparsi nel corso della giornata, meno probabili sulle Marche. Al Nord cielo inizialmente nuvoloso con piogge nel Levante ligure e nel sud dell’Emilia Romagna, ma con tendenza a schiarite a partire dalle Alpi e l’alta pianura. Alla sera parziale miglioramento, con ancora delle precipitazioni al Sud, in estensione anche alla zona fra bassa Calabria e Messinese. Temperature in calo ovunque, con valori diffusamente sotto la media, eccetto all’estremo Sud e in Sicilia dove saranno possibili ancora punte oltre i 25 gradi. Ancora ventilato, soprattutto nei settori di ponente con mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per giovedì 14 maggio

Cielo in prevalenza nuvoloso, salvo delle schiarite ampie in Sicilia e nel versante ionico. Precipitazioni inizialmente isolate su Alpi, Veneto, Lombardia, Levante ligure, alta Toscana, medio-basso Tirreno e nordovest della Sardegna, nevose oltre 1500-1800 metri sui rilievi alpini. Nel pomeriggio fenomeni più diffusi, a prevalente carattere di rovescio o temporale, al Nord, eccetto l’Emilia Romagna orientale, in Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna centro-settentrionale e gran parte del Sud, eccetto il settore ionico. Alla sera migliora al Nord-Ovest, nel basso Adriatico e in Sardegna. Temperature stazionarie o in leggero calo, per lo più inferiori alla norma. Ventoso per Scirocco sull’Adriatico, per Libeccio altrove. Poco mossi Adriatico e alto Ionio, mossi o molto mossi gli altri mari, fino ad agitato il basso Ligure.