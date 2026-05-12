Meteo, 12-13 maggio con tempo ancora instabile e venti forti

Fino a domenica le condizioni del tempo sull’Italia saranno improntate alla variabilità a causa della sostanziale assenza dell’alta pressione e conseguente viavai di impulsi perturbati. Non mancheranno delle fasi stabili, ma in questo scenario prevarranno certamente i momenti di maltempo. Dopo il transito della coda della perturbazione (la n.5 di maggio) che sta interessando più direttamente le regioni di Nord-Est, si prospetta una breve tregua, in attesa dell’arrivo di un altro impulso (perturbazione n.6) che, mercoledì, punterà verso il Centro-Sud allontanandosi, poi, rapidamente verso il sud dei Balcani. Giovedì un fronte freddo (perturbazione n.7) raggiungerà il Nord, interessando in maniera più marginale il resto d’Italia e lasciando dei residui effetti anche nella giornata di venerdì. Nell’ultima parte della settimana è atteso il transito di una perturbazione più organizzata e intensa (la n.8), ma con traiettoria e tempistica ancora un po’ incerte; gli ultimi aggiornamenti modellistici suggeriscono il suo arrivo con la parte più avanzata già venerdì, il suo transito su tutto il Paese nella giornata di sabato e il successivo allontanamento domenica. Le temperature si assesteranno su valori per lo più inferiori alla norma o al massimo in linea con la media nella seconda parte della settimana, mentre inizialmente potranno raggiungere ancora punte superiori alla media sulle regioni meridionali e nel medio Adriatico.

Previsioni meteo per martedì 12 maggio

Iniziali condizioni di instabilità con piogge e temporali al Nord-Est, Alpi centrali, Lombardia orientale e nord della Toscana; quota neve in abbassamento a 1400-1600 metri sulle Alpi orientali. Tempo più stabile altrove. Nel pomeriggio nubi su zone interne e adriatiche del Centro con residue piogge o rovesci fra Marche, Umbria e Toscana orientale, in esaurimento alla sera; nel resto d’Italia tempo soleggiato. Temperature massime fino a 25-27 gradi al Sud e sul medio Adriatico, con picchi anche più elevati in Sicilia; valori più contenuti altrove, sotto la media in molte aree del Nord. Ventoso ovunque, con raffiche fino a 50-70 km/h. Mossi o molto mossi i mari di ponente e l’alto Adriatico.

Previsioni meteo per mercoledì 13 maggio

Schiarite ampie fra Sicilia e bassa Calabria. Tempo instabile nel resto del Centro-Sud con piogge, rovesci e temporali sparsi nel corso della giornata, meno probabili sulle Marche. Al Nord cielo inizialmente nuvoloso con piogge e rovesci nel Levante ligure e nel sud dell’Emilia-Romagna; dal pomeriggio tendenza a schiarite a partire dalle Alpi e l’alta pianura. Alla sera parziale miglioramento, con ancora delle precipitazioni al Sud, in estensione anche alla zona fra bassa Calabria e Messinese. Temperature in calo ovunque, con valori diffusamente sotto la media, eccetto all’estremo Sud e in Sicilia dove saranno possibili ancora punte intorno ai 25 gradi. Ancora ventilato, soprattutto nei settori di ponente con mari mossi o molto mossi.