Meteo, nuova perturbazione con rovesci e temporali: le previsioni

Per tutto il resto della settimana, con l’alta pressione sempre lontana, sull’Italia continueranno a passare perturbazioni atlantiche che, oltre a portare diverse fasi di maltempo, contribuiranno anche a mantenere le temperature in generale al di sotto della norma. In particolare una perturbazione (perturbazione numero 6 di maggio) sta scivolando velocemente sulla nostra Penisola, causando maltempo più che altro al Centro-Sud, seguita in rapida successione da un altro impulso perturbato (perturbazione numero 7 di maggio) che giovedì investirà l’Italia, portando piogge, da nord a sud, in gran parte del Paese, con strascichi di maltempo anche nella giornata di venerdì. Nell’ultima parte della settimana è probabile il transito di un’altra e ancor più intensa perturbazione (la numero 8 del mese), le cui tempistiche e precisa traiettoria rimangono però al momento caratterizzate ancora da notevole incertezza.

Previsioni meteo per giovedì 14 maggio

Giovedì giornata in generale nuvolosa o molto nuvolosa, con pochi sprazzi di tempo soleggiato, per lo più in Sicilia e lungo le coste adriatiche. Nel corso del giorno rovesci e temporali su Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria Tirrenica, Sardegna e quasi tutte le regioni settentrionali, a eccezione di Emilia e Romagna. Temperature massime in rialzo in Emilia, Romagna e gran parte del Centro, stazionarie o in ulteriore calo nel resto del Paese. Ventoso per venti occidentali su Ionio e mari di ponente.

Previsioni meteo per venerdì 15 maggio

Venerdì nuvole quasi dappertutto, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, specie all’estremo Sud. Nel corso del giorno rovesci e temporali su gran parte del Nord, zone interne del Centro, coste toscane e laziali, Campania e Sardegna. Temperature massime in rialzo in Abruzzo, Molise, Lazio, Sud e Isole, stazionarie o in leggera diminuzione nel resto d’Italia. Venti moderati dai quadranti meridionali su tutti i mari, che risulteranno in generale mossi.