Meteo weekend: sabato 16 maggio ancora maltempo poi migliora

Il fine settimana comincerà con una giornata di sabato ancora sotto gli effetti della perturbazione giunta venerdì, che porterà altre piogge e temporali in gran parte del Paese. A questa situazione si unirà anche un impulso proveniente dalla Tunisia e diretto verso l’estremo Sud. Già nella seconda parte della giornata il tempo comincerà a migliorare nei settori occidentali, con schiarite che, poi, si estenderanno rapidamente anche al resto del Paese. Si conferma, quindi, un generale miglioramento per domenica con il ritorno del sole, a parte un po’ di instabilità pomeridiana che potrà insistere sulle aree montuose. La massa d’aria di origine nord atlantica al seguito della perturbazione raggiungerà anche le regioni meridionali dove è atteso un ridimensionamento delle temperature, mentre al Nord e domenica anche al Centro, si profila una leggera ripresa; i valori dovrebbero restare, comunque, al di sotto della norma per tutto il fine settimana. Nel corso della prossima settimana la pressione atmosferica tenderà a rialzare e non sono previsti passaggi perturbati significativi. Il tempo sarà in generale più soleggiato e asciutto, fatta eccezione per locali episodi di instabilità che dovrebbero riguardare le aree montuose nelle ore centrali della giornata. Le temperature tenderanno a rialzare passando da valori inizialmente sotto la media a valori più in linea con la norma, fino a superare i livelli normali nella seconda parte della settimana quando il promontorio anticiclonico subtropicale in sviluppo sull’Europa occidentale si avvicinerà all’Italia col proprio carico di aria calda. L’evoluzione descritta presenta ancora ampi margini di incertezza per cui si raccomanda di seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.

Tendenza meteo: sabato ancora maltempo ma domenica migliora



Nel dettaglio, sabato sarà una giornata perturbata con piogge e temporali localmente intensi in quasi tutte le regioni, più insistenti su Lombardia, Levante ligure, Nord-Est, Centro-Sud e Sicilia. Nevicate sulle Alpi centro-orientali oltre i 1600 metri. Fra pomeriggio e sera tendenza a un miglioramento a partire dai settori occidentali. Temperature in leggero rialzo al Nord, in calo altrove. Venti inizialmente meridionali in rotazione da ovest o nord-ovest fino a burrascoso in Sardegna.

Domenica tempo più stabile e soleggiato, salvo la presenza di un po’ di nuvole sul medio Adriatico, all’estremo Sud e nelle zone interne e montuose, con brevi rovesci nel pomeriggio per lo più sull’Appennino. Temperature massime in rialzo al Centro-Nord, in leggero calo altrove; valori in generale sotto la media. Insiste il Maestrale al Centro-Sud.