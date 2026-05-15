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Meteo, in arrivo 24-36 ore di maltempo anche intenso

La perturbazione 8 di maggio attraverserà tutto il Paese dando luogo ad una fase di maltempo diffuso, a tratti severo, con fenomeni intensi. Rischio di criticità
Previsione15 Maggio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione15 Maggio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

Prosegue la fase turbolenta sull’Italia, con un’altra e più intensa perturbazione nord atlantica (la numero 8 di maggio) che attraverserà tutto il Paese nelle prossime 24-36 ore, dando luogo ad una fase di maltempo diffuso, a tratti severo, con fenomeni localmente molto abbondanti e con il rischio di conseguenti criticità.

Nella giornata odierna, venerdì 15 maggio, saranno coinvolte più direttamente le regioni del Centro-Nord e la Sardegna, tra la prossima notte e sabato 16 mattina anche il Sud e la Sicilia, mentre inizierà a rasserenare al Nord-Ovest e sulla Sardegna. Tornerà anche la neve sulle Alpi fino a quote di 1400-1500 metri circa.

Per domenica 17 maggio si conferma un generale miglioramento con il ritorno ad un tempo in prevalenza stabile e soleggiato. La massa d’aria fredda di origine artico-marittima che accompagna la perturbazione entro domenica mattina raggiungerà anche le regioni meridionali dove è atteso un ridimensionamento delle attuali temperature: in generale le temperature si manterranno al di sotto della norma per tutto il fine settimana, nonostante un rialzo atteso prima al Nord e poi anche al Centro.

Nella prima parte della prossima settimana le giornate saranno variabili in un contesto di atmosfera ancora instabile, che favorirà lo sviluppo di numerosi rovesci o temporali pomeridiani, non solo sulle aree montuose del Nord e interne del Centro-Sud. Le temperature tenderanno a portarsi verso valori più vicini alle medie stagionali, fin verso i 25 °C.

Previsioni meteo per venerdì 15 maggio

Schiarite anche ampie lungo la fascia costiera di Abruzzo e Molise, su Puglia, Basilicata e Calabria; maggiore nuvolosità in Sicilia ma senza piogge. Nel resto d’Italia cielo molto nuvoloso con piogge e temporali al Nord, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna; localmente i fenomeni potranno essere di forte intensità. Nevicherà diffusamente sull’arco alpino fino a quote intorno ai 1500 metri circa.

Temperature massime in aumento su Abruzzo, Molise e regioni meridionali con valori fino a 25 gradi e oltre; picchi possibili di 26-27 °C. Temperature in calo al Centro-Nord e Sardegna: in val padana valori anche inferiori ai 15 gradi. Venti moderati o tesi dai quadranti meridionali in Liguria e al Centro-Sud, fino a forti di Libeccio nel mar Ligure, che diverrà molto mosso. Generalmente mossi tutti gli altri bacini.

Previsioni meteo per sabato 16 maggio

Tempo inizialmente perturbato tra l’Emilia Romagna e le regioni del Centro-Sud peninsulare, con numerose piogge e temporali, localmente anche intensi; i fenomeni saranno meno probabili e diffusi tra Molise, Puglia e Basilicata orientale e in Sicilia. Residue precipitazioni al mattino nel Triveneto, nevose sui rilievi alpini intorno ai 1500 metri; nel pomeriggio tendenza a schiarite. Tempo generalmente soleggiato tra Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia occidentale. Entro la notte tendenza ad un generale miglioramento.

Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest e nel Triveneto, in calo altrove; valori in generale inferiori alla norma. Venti da tesi a burrascosi di Maestrale su Tirreno centro-meridionale, Sardegna e Sicilia e al Sud. Molto mossi i mari di ponente, lo Ionio e l’Adriatico meridionale, fino ad agitati i mari di Corsica e Sardegna.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 15 Maggio ore 11:24

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