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Meteo, domenica 17 maggio migliora: la tendenza

Per domenica 17 maggio si profila una giornata soleggiata. La prossima settimana alta pressione ma attenzione ai temporali pomeridiani. La tendenza meteo
Tendenza14 Maggio 2026 - ore 12:58 - Redatto da Meteo.it
Tendenza14 Maggio 2026 - ore 12:58 - Redatto da Meteo.it

Il fine settimana, dopo un avvio caratterizzato sabato da una residua instabilità al Nord e da più diffusi rovesci e temporali al Centro-Sud, proseguirà con un generale miglioramento nella giornata di domenica 17 maggio che vedrà il ritorno del sole, a parte un po’ di instabilità pomeridiana che potrà insistere sulle aree montuose specialmente appenniniche. La massa d’aria di origine nord atlantica al seguito della perturbazione raggiungerà le regioni meridionali e la Sicilia, dove è atteso un ridimensionamento delle temperature; domenica invece alò Nord e al Centro, si conferma un rialzo termico, ma con valori massimi che potrebbero restare in molte regioni al di sotto della norma. Le temperature notturne e del primo mattino invece caleranno ulteriormente, attestandosi ben inferiori alla media. Da segnalare per domenica una ventilazione di Maestrale da moderata a localmente forte su regioni meridionali, Isole e mari circostanti, che resteranno mossi o molo mossi.

Tendenza meteo: settimana prossima tempo migliore ma attenzione ai temporali pomeridiani

L’inizio della prossima settimana, grazie a un aumento della pressione atmosferica, si preannuncia esente dal passaggio di perturbazioni organizzate; il tempo sarà in generale più soleggiato e asciutto, ma non mancheranno episodi di instabilità pomeridiana nelle zone montuose nelle ore centrali della giornata su Alpi e Appennino centrale lunedì e più probabili e frequenti in Appennino martedì, con possibili sconfinamenti nel versante del medio adriatico. Le temperature tenderanno a rialzare passando da valori inizialmente sotto la media a valori più in linea con la norma, fino a superare i livelli normali nella seconda parte della settimana quando il promontorio anticiclonico subtropicale in sviluppo sull’Europa occidentale si avvicinerà all’Italia col proprio carico di aria calda. L’evoluzione descritta presenta ancora ampi margini di incertezza per cui si raccomanda di seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 14 Maggio ore 12:59

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