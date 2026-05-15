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Meteo, sabato 16 maggio maltempo al Centro-Sud con venti di burrasca

Perturbazione nord atlantica in transito: maltempo diffuso, a tratti severo, con fenomeni localmente molto abbondanti e associati a situazioni di criticità
Previsione15 Maggio 2026 - ore 12:30 - Redatto da Meteo.it
Previsione15 Maggio 2026 - ore 12:30 - Redatto da Meteo.it

L’intensa perturbazione nord atlantica (la numero 8 di maggio) attualmente in azione sull’Italia, attraverserà tutto il Paese entro la serata di sabato 16 maggio, dando luogo ad una fase di maltempo diffuso, a tratti severo, con fenomeni localmente molto abbondanti e associati dunque a situazioni di criticità. Dopo il Centro-Nord e la Sardegna, tra la fine della giornata odierna e la mattinata di sabato 16 maggio saranno coinvolti dalle precipitazioni anche il Sud e la Sicilia. Nel frattempo la neve sulle Alpi scende fino a quote insolitamente basse per il periodo, in qualche caso anche poco sotto i 1500 metri.

Per domenica 17 maggio, invece, si conferma un generale miglioramento con il ritorno ad un tempo in prevalenza stabile e soleggiato. La massa d’aria fredda di origine artico-marittima che accompagna la perturbazione entro domenica mattina si propagherà fino alle estreme regioni meridionali: in generale le temperature si porteranno e manterranno al di sotto della norma per tutto il fine settimana, nonostante un rialzo atteso al Nord tra sabato e domenica.

La tendenza per la prossima settimana resta ancora incerta. Al momento si profila il passaggio, tra lunedì 18 e martedì 19, di altre due perturbazioni atlantiche (la 9 e la 10 del mese) che potrebbero rinnovare condizioni di instabilità, soprattutto a ridosso dei rilievi. A seguire si intravede una rimonta molto più decisa dell’alta pressione verso la Sardegna, la regione alpina e il Nord, associata tra l’altro ad una massa d’aria più calda sub-tropicale, ma con il Sud e la Sicilia inizialmente ancora ai margini.

Previsioni meteo per sabato 16 maggio

Tempo inizialmente perturbato tra l’Emilia Romagna e le regioni del Centro-Sud peninsulare, con numerose piogge e temporali, localmente anche intensi. Fenomeni meno probabili e diffusi sulla Sicilia. In mattinata residue precipitazioni nel Triveneto, nevose sui rilievi alpini intorno ai 1500 metri, seguite da schiarite. Nel pomeriggio tendenza a rasserenamenti al Sud, entro fine giornata anche nel resto del Paese. Su Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia occidentale tempo generalmente soleggiato, salvo temporanei annuvolamenti.

Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest e nel Triveneto, in calo altrove; valori in generale inferiori alla norma. Venti da tesi a burrascosi di Maestrale su Tirreno centro-meridionale, Sardegna e Sicilia e al Sud. Molto mossi i mari di ponente, lo Ionio e l’Adriatico meridionale, fino ad agitati i mari di Corsica e Sardegna.

Previsioni meteo per domenica 17 maggio

Su tutte le regioni tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con assenza di precipitazioni. Da segnalare, tuttavia, una residua nuvolosità in mattinata sul basso Adriatico, su Calabria meridionale e Sicilia e addensamenti pomeridiani in sviluppo attorno ai rilievi, alpini e appenninici, ma senza conseguenze.

Temperature massime in ulteriore lieve aumento al Nord, in ulteriore calo al Sud e sulla Sicilia. Valori per lo più inferiori alla norma, ovunque non superiori a 22-23 gradi. Venti di Maestrale, in attenuazione, soffieranno moderati o tesi al Sud e sulle Isole dove i mari resteranno mossi o localmente molto mossi.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 15 Maggio ore 14:44

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