Meteo, tra lunedì 18 e martedì 19 maggio ancora brevi fasi instabili

All’inizio della prossima settimana le temperature saliranno gradualmente su tutte le regioni italiane portandosi di nuovo su valori prossimi alle medie del periodo. Nel complesso avremo giornate poco perturbate, anche se, in particolare lunedì 18 e martedì 19 maggio, saranno ancora possibili alcune brevi fasi di tempo instabile.

Lunedì 18 maggio sulle regioni centro-meridionali e sulle Isole tempo abbastanza soleggiato; nel pomeriggio nelle zone interne la nuvolosità cumuliforme potrà dare origine localmente a brevi rovesci. Al Nord nuvolosità in moderato aumento per il transito di una debole perturbazione in arrivo dalla Francia. Dal pomeriggio crescerà la probabilità di qualche rovescio o temporale soprattutto sulle aree montuose e lungo le aree pedemontane del Nord-Ovest e sulla fascia prealpina veneta; la sera possibili piogge anche nel Levante Ligure. Temperature in rialzo, soprattutto nei valori minimi al Centro-Nord. Moderato Maestrale nel canale d’Otranto, venti per lo più deboli altrove.

Martedì 19 maggio un anticiclone dovrebbe influire maggiormente sulle condizioni meteo del Mediterraneo occidentale e del settore ovest del Paese. Tempo localmente più instabile sul Nord-Est, sull’alta Toscana, nelle zone interne del Centro-Sud, in particolare nelle regioni del versante adriatico e in Basilicata. Temperature in leggero aumento.

Probabilmente mercoledì 20 maggio l’alta pressione riuscirà a influenzare più estesamente l’Italia: il tempo diverrà più stabile e il clima più caldo su tutte le regioni.