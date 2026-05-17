Meteo, 17 maggio più soleggiato ma temperature ancora sotto le medie

L’intensa perturbazione nord atlantica (la numero 8 di maggio) che tra venerdì e sabato ha attraversato tutta l’Italia, nelle ultime ore si è allontanata verso i Balcani favorendo un rapido e deciso miglioramento. Per domenica, infatti, si conferma il ritorno ad un tempo in prevalenza stabile e soleggiato. La massa d’aria fredda nord-atlantica al seguito della perturbazione si è propagata fino alle estreme regioni meridionali: nonostante un rialzo al Centro-Nord, le temperature faranno ancora registrare valori ovunque leggermente inferiori alla norma. All’inizio della prossima settimana il nostro Paese sarà attraversato da un impulso instabile atlantico (perturbazione n. 9 del mese) che darà luogo ad una fase di tempo spiccatamente variabile e di stampo primaverile con occasione per numerosi rovesci o temporali: lunedì più che altro al Nord e poi martedì anche al Centro-Sud. L’evoluzione successiva resta ancora incerta, al momento la tendenza più probabile vede una rimonta dell’alta pressione africana verso la Francia e l’Europa centrale coinvolgendo anche il nostro Paese, in maniera più diretta la Sardegna e il Nord Italia dove il tempo diventerà stabile e soprattutto caldo con temperature che entro il fine settimana si porteranno su valori tipici di inizio estate. Il tempo sarà buono anche al Centro-Sud, perché anche qui non arriveranno perturbazioni, ma con temperature un po’ più contenute.

Previsioni meteo per oggi, domenica 17 maggio

Giornata con tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Al mattino cielo per lo più sereno con una residua ed innocua nuvolosità tra Molise, Puglia, Basilicata, Calabria tirrenica, ovest Sicilia e Sardegna. Nel pomeriggio bel tempo ovunque ma con un po’ di nuvolosità irregolare e variabile in sviluppo sulle aree alpine e nelle zone interne montuose del centro-Sud; sottili velature in transito al Nord. Temperature in rialzo al Centro-Nord, Sardegna, Campania e Calabria tirrenica; in lieve calo sul settore ionico; valori per lo più inferiori alla norma, ovunque intorno ai 20 gradi e in generale non superiori a 22-23 gradi. Venti di Maestrale in attenuazione al Centro-Sud, soffieranno ancora moderati sulla Puglia e sui mari circostanti, su Mare e Canale di Sardegna, Canale di Sicilia. Mari: poco mosso l’Adriatico centro-settentrionale, l’alto Tirreno, il mare ad est della Sardegna e lo Ionio sotto costa; mossi i restanti bacini.

Previsioni meteo per lunedì 18 maggio

Sulle regioni centro-meridionali e sulle due isole maggiori tempo abbastanza soleggiato seppur con della nuvolosità sparsa a carattere variabile e irregolare associata nel pomeriggio a locali rovesci di pioggia sull’Appennino centrale adriatico e nelle aree interne della Sardegna. Al Nord nuvolosità in moderato aumento per l’avvivo dalla Francia di un fronte instabile. Dal pomeriggio aumenterà l’instabilità e la probabilità di rovesci o temporali soprattutto sulle aree alpine e prealpine, in Piemonte e Veneto. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento ma con valori ancora per lo più leggermente inferiori alla norma. Venti generalmente deboli. Mari: calmo o poco mosso l’Adriatico; poco mossi o solo localmente un po’ mossi i restanti bacini.