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Meteo, 17 maggio più soleggiato ma temperature ancora sotto le medie

Fase più stabile domenica 17 maggio con prevalenza di sole. Inizio settimana con rischio temporali poi da mercoledì caldo in aumento. Le previsioni meteo
Previsione17 Maggio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione17 Maggio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

L’intensa perturbazione nord atlantica (la numero 8 di maggio) che tra venerdì e sabato ha attraversato tutta l’Italia, nelle ultime ore si è allontanata verso i Balcani favorendo un rapido e deciso miglioramento. Per domenica, infatti, si conferma il ritorno ad un tempo in prevalenza stabile e soleggiato. La massa d’aria fredda nord-atlantica al seguito della perturbazione si è propagata fino alle estreme regioni meridionali: nonostante un rialzo al Centro-Nord, le temperature faranno ancora registrare valori ovunque leggermente inferiori alla norma. All’inizio della prossima settimana il nostro Paese sarà attraversato da un impulso instabile atlantico (perturbazione n. 9 del mese) che darà luogo ad una fase di tempo spiccatamente variabile e di stampo primaverile con occasione per numerosi rovesci o temporali: lunedì più che altro al Nord e poi martedì anche al Centro-Sud. L’evoluzione successiva resta ancora incerta, al momento la tendenza più probabile vede una rimonta dell’alta pressione africana verso la Francia e l’Europa centrale coinvolgendo anche il nostro Paese, in maniera più diretta la Sardegna e il Nord Italia dove il tempo diventerà stabile e soprattutto caldo con temperature che entro il fine settimana si porteranno su valori tipici di inizio estate. Il tempo sarà buono anche al Centro-Sud, perché anche qui non arriveranno perturbazioni, ma con temperature un po’ più contenute.

Previsioni meteo per oggi, domenica 17 maggio

Giornata con tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Al mattino cielo per lo più sereno con una residua ed innocua nuvolosità tra Molise, Puglia, Basilicata, Calabria tirrenica, ovest Sicilia e Sardegna. Nel pomeriggio bel tempo ovunque ma con un po’ di nuvolosità irregolare e variabile in sviluppo sulle aree alpine e nelle zone interne montuose del centro-Sud; sottili velature in transito al Nord. Temperature in rialzo al Centro-Nord, Sardegna, Campania e Calabria tirrenica; in lieve calo sul settore ionico; valori per lo più inferiori alla norma, ovunque intorno ai 20 gradi e in generale non superiori a 22-23 gradi. Venti di Maestrale in attenuazione al Centro-Sud, soffieranno ancora moderati sulla Puglia e sui mari circostanti, su Mare e Canale di Sardegna, Canale di Sicilia. Mari: poco mosso l’Adriatico centro-settentrionale, l’alto Tirreno, il mare ad est della Sardegna e lo Ionio sotto costa; mossi i restanti bacini.

Previsioni meteo per lunedì 18 maggio

Sulle regioni centro-meridionali e sulle due isole maggiori tempo abbastanza soleggiato seppur con della nuvolosità sparsa a carattere variabile e irregolare associata nel pomeriggio a locali rovesci di pioggia sull’Appennino centrale adriatico e nelle aree interne della Sardegna. Al Nord nuvolosità in moderato aumento per l’avvivo dalla Francia di un fronte instabile. Dal pomeriggio aumenterà l’instabilità e la probabilità di rovesci o temporali soprattutto sulle aree alpine e prealpine, in Piemonte e Veneto. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento ma con valori ancora per lo più leggermente inferiori alla norma. Venti generalmente deboli. Mari: calmo o poco mosso l’Adriatico; poco mossi o solo localmente un po’ mossi i restanti bacini.

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Ultimo aggiornamento Domenica 17 Maggio ore 11:10

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