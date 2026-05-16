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Meteo, dal 19-20 maggio alta pressione e temperature in sensibile aumento

Inizio settimana ancora instabile ma dal 20 maggio alta pressione e temperature in aumento su tutta Italia con valori anche leggermente oltre la norma. La tendenza meteo
Tendenza16 Maggio 2026 - ore 12:20 - Redatto da Meteo.it
Tendenza16 Maggio 2026 - ore 12:20 - Redatto da Meteo.it

All’inizio della prossima settimana le temperature aumenteranno gradualmente in tutte le regioni italiane portandosi di nuovo su valori prossimi alle medie del periodo e nella parte centrale della settimana anche poco oltre al Centro-Nord e Sardegna.
Un debole fronte atlantico in arrivo dalla Francia, in transito al Nord lunedì, si dirigerà verso il Centro-Sud martedì, alimentando condizioni di instabilità pomeridiana al Nord-Est e in gran parte delle zone interne della Penisola e della Sardegna con rovesci e temporali a carattere isolato. Da mercoledì l’alta pressione tenderà ad estendersi sull’Italia, garantendo condizioni di tempo in prevalenza stabile, con la possibilità solo di locali e isolati rovesci o brevi temporali pomeridiani in alcuni settori alpini e appenninici. Tempo ancora più stabile e caldo nei giorni successi, con buona probabilità, stando si dati attualmente disponibili, fino a tutto il fine settimana.

Tendenza meteo: verso un aumento delle temperature

Martedì 19 cielo inizialmente poco nuvoloso, con più nubi al Nord-Est, in Sardegna e nei settori ligure e tirrenico; rovesci e possibili temporali tra Levante Ligure e alta Toscana, in Emilia e al Nord-Est. Nel pomeriggio si accentua l’instabilità lungo la Penisola, con maggiore rischio di temporali nelle zone interne del Centro-Sud e della Sardegna. Temperature minime in rialzo, massime stabili o in lieve e temporaneo calo. Venti ancora moderati di Maestrale al Sud e in Sicilia, deboli altrove.
Da mercoledì l’aumento delle temperature tornerà evidente in tutto il Paese.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 16 Maggio ore 14:11

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