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Meteo, 16 maggio con maltempo ma domenica torna il sole

Perturbazione verso il Centro-sud con rovesci e temporali anche forti. Temperature ovunque inferiori alle medie stagionali. Le previsioni meteo del 16-17 maggio
Previsione16 Maggio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione16 Maggio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

L’intensa perturbazione nord atlantica (la numero 8 di maggio) in azione da ieri sull’Italia nella giornata di oggi porterà ancora condizioni di maltempo tra il Nord-Est e le regioni del Centro-Sud, dando luogo localmente a intensi rovesci temporaleschi associati a possibili criticità. In serata si sarà allontanata verso i Balcani favorendo un rapido miglioramento. Per domenica, infatti, si conferma un generale miglioramento con il ritorno ad un tempo in prevalenza stabile e soleggiato. La massa d’aria fredda nord-atlantica che accompagna la perturbazione entro fine giornata si propagherà fino alle estreme regioni meridionali: nonostante un rialzo al Nord e poi, domenica, anche al Centro, le temperature faranno registrare valori ovunque inferiori alla norma. All’inizio della prossima settimana il nostro Paese sarà attraversato da un impulso instabile atlantico (perturbazione n. 9 del mese) che darà luogo ad una fase di tempo spiccatamente variabile e di stampo primaverile con occasione per numerosi rovesci o temporali: lunedì più che altro al Nord e poi martedì anche al Centro-Sud. A seguire si intravede una graduale rimonta dell’alta pressione verso la Sardegna e le regioni del Centro-Nord, associata tra l’altro ad una massa d’aria più calda, ma con il Sud e la Sicilia inizialmente ancora ai margini.

Previsioni meteo per sabato 16 maggio

Tempo inizialmente perturbato tra l’Emilia Romagna e le regioni del Centro-Sud peninsulare, con numerose piogge e temporali, localmente anche intensi. Fenomeni meno probabili e diffusi sulla Sicilia. In mattinata residue precipitazioni nel Triveneto, nevose sui rilievi alpini intorno ai 1500 metri, seguite da schiarite. Nel pomeriggio ancora tempo molto instabile sull’Emilia meridionale, in Romagna, nelle aree interne e adriatiche del Centro; locali rovesci possibili anche lungo le Prealpi tra Lombardia, Veneto e Friuli; tendenza a rasserenamenti al Sud, entro fine giornata anche nel resto del Paese. Su Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia tempo generalmente soleggiato, salvo temporanei ed innocui annuvolamenti. Temperature: massime in rialzo al Nord-Ovest e nel Triveneto, in calo altrove; valori in generale inferiori alla norma. Venti da tesi a burrascosi di Maestrale su Tirreno centro-meridionale, Sardegna e Sicilia e al Sud. Molto mossi i mari di ponente, lo Ionio e l’Adriatico meridionale, fino ad agitati i mari di Corsica e Sardegna.

Previsioni meteo per domenica 17 maggio

Domenica su tutte le regioni tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con assenza di precipitazioni. Da segnalare, tuttavia, una residua nuvolosità in mattinata sul basso Adriatico, su Calabria meridionale e Sicilia e addensamenti pomeridiani in sviluppo attorno ai rilievi, alpini e appenninici, ma senza conseguenze. Temperature: massime in ulteriore lieve aumento al Nord, in ulteriore calo al Sud e sulla Sicilia. Valori per lo più inferiori alla norma, ovunque non superiori a 22-23 gradi. Venti: di Maestrale, in attenuazione, soffieranno moderati o tesi al Sud e sulle Isole dove i mari resteranno mossi o localmente molto mossi.

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Ultimo aggiornamento Sabato 16 Maggio ore 13:53

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