Meteo: nuova settimana al via con tempo variabile! I dettagli

Inizio di settimana caratterizzato da un po’ di instabilità per il passaggio di una debole perturbazione atlantica (perturbazione numero 9 del mese) che nel corso della giornata odierna (lunedì 18 maggio) porterà un po’ di temporali al Nord e domani (martedì 19) improvvisi scrosci di pioggia e temporali soprattutto al Nordest e zone interne del Centro-Sud.

In questo inizio di settimana, e in particolare domani, è atteso anche un rinforzo dei venti di Maestrale al Sud, mentre le temperature non subiranno grandi variazioni e oscilleranno ancora attorno a valori nella norma o leggermente al di sotto.

Da metà settimana si conferma una graduale avanzata dell’alta pressione che tornerà a occupare prima il Nord e poi anche gran parte del Centro-Sud, garantendo condizioni di maggior stabilità e temperature in crescita. Per la fine della settimana le attuali proiezioni sembrano confermare la possibilità di un vero e proprio anticipo d’estate, soprattutto al Centro-Nord, con tempo stabile e soleggiato accompagnato da un po’ di caldo fuori stagione.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 18 maggio

Al mattino un po’ di nuvole al Nordovest e Sardegna, con isolati rovesci sulle Alpi; in prevalenza bello nel resto d’Italia. Nel pomeriggio nubi in aumento in gran parte del Nord, regioni centrali adriatiche, zone interne del Sud e Sicilia: isolati rovesci e temporali su Alpi, Piemonte, pianura lombardo-veneta, Marche, zone interne di Abruzzo e Molise, Appennino Calabro-Lucano.

Temperature massime in crescita al Sud, con poche variazioni altrove: valori ancora in generale inferiori alla media. Venti moderati di Maestrale nello Ionio, in prevalenza deboli altrove.

Le previsioni meteo per martedì 19 maggio

Inizio giornata tra sole e momenti nuvolosi, con più nuvole e qualche pioggia al Nord-Est, tra Levante Ligure e coste dell’Alta Toscana e in Calabria; maggiori schiarite al Nord-Ovest, coste tirreniche e versanti ionici. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi lombarde e orientali, nelle zone interne del Centro-Sud, specie lungo l’Appennino e, localmente fino alle coste del medio Adriatico. In serata cessano le precipitazioni.

Temperature senza grandi variazioni. Venti di Maestrale in rinforzo al Sud e in Sicilia; venti occidentali in Sardegna. Mari mossi al Sud e Isole.