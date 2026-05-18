Meteo: seconda parte di settimana con assaggio d'estate! La tendenza

Anche gli ultimi aggiornamenti dei modelli di previsione confermano, per la seconda parte della settimana, il consolidarsi dell’alta pressione e il ritorno a condizioni di tempo stabile e soleggiato con un generale e sensibile rialzo delle temperature. Un vasto anticiclone si estenderà infatti dal Nord Africa (dal Marocco e dall’Algeria) verso l’Europa centro-occidentale riuscendo a coinvolgere anche l’Italia, specie il Nord e la Sardegna. La massa d’aria calda associata all’anticiclone africano porterà temperature di 30 gradi e oltre tra la Penisola Iberica e la Francia.

Nonostante l’Italia rimarrà leggermente ai margini, il clima anche nel nostro paese diventerà decisamente più caldo rispetto a questi ultimi giorni; le temperature si porteranno oltre la norma, diffusamente vicine ai 25 gradi ma con valori anche di 27-28 gradi. Secondo le attuali proiezioni a lungo termine, ovviamente da confermare nei prossimi giorni, l’alta pressione potrebbe rafforzarsi ulteriormente nella prima parte della prossima settimana e il caldo potrebbe diventare da piena estate con i primi 30 gradi e oltre; il caldo al momento sembrerebbe più intenso al Centro-Nord e in Sardegna.

Dalla seconda parte di settimana caldo in aumento verso valori da piena estate: la tendenza meteo

Giovedì 21 maggio sarà una giornata di tempo bello e soleggiato sull’Italia con un cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nelle ore centrali del giorno moderato aumento delle nubi cumuliformi nelle aree interne appenniniche del Centro-Sud con parziale sconfinamento verso le coste tirreniche; nubi irregolari associate a isolati e brevi piovaschi sui rilievi tra Abruzzo e Lazio meridionale e tra Basilicata occidentale, Campania meridionale, Calabria e Sicilia orientale. Un po’ di nubi, ma più modeste, anche sui rilievi del Nord e senza rischio di piogge.

Temperature in generale lieve aumento; valori massimi pomeridiani fino a 26-27 gradi al Nord, Toscana, Lazio e Sardegna; nel resto d’Italia valori per lo più tra 23 e 25 gradi. Venti di Maestrale al Centro-Sud: tesi sul medio-basso Adriatico, in Puglia, Basilicata e Ionio con mari mossi, generalmente deboli e con mari poco mossi altrove. Venti molto deboli al Nord con mari quasi calmi.