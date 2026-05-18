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Meteo: seconda parte di settimana con assaggio d'estate! La tendenza

La tendenza meteo per la seconda parte della settimana vedrà protagonista un vaso anticiclone con temperature in rialzo verso valori estivi.
Tendenza18 Maggio 2026 - ore 11:32 - Redatto da Meteo.it
Tendenza18 Maggio 2026 - ore 11:32 - Redatto da Meteo.it

Anche gli ultimi aggiornamenti dei modelli di previsione confermano, per la seconda parte della settimana, il consolidarsi dell’alta pressione e il ritorno a condizioni di tempo stabile e soleggiato con un generale e sensibile rialzo delle temperature. Un vasto anticiclone si estenderà infatti dal Nord Africa (dal Marocco e dall’Algeria) verso l’Europa centro-occidentale riuscendo a coinvolgere anche l’Italia, specie il Nord e la Sardegna. La massa d’aria calda associata all’anticiclone africano porterà temperature di 30 gradi e oltre tra la Penisola Iberica e la Francia.

Nonostante l’Italia rimarrà leggermente ai margini, il clima anche nel nostro paese diventerà decisamente più caldo rispetto a questi ultimi giorni; le temperature si porteranno oltre la norma, diffusamente vicine ai 25 gradi ma con valori anche di 27-28 gradi. Secondo le attuali proiezioni a lungo termine, ovviamente da confermare nei prossimi giorni, l’alta pressione potrebbe rafforzarsi ulteriormente nella prima parte della prossima settimana e il caldo potrebbe diventare da piena estate con i primi 30 gradi e oltre; il caldo al momento sembrerebbe più intenso al Centro-Nord e in Sardegna.

Dalla seconda parte di settimana caldo in aumento verso valori da piena estate: la tendenza meteo

Giovedì 21 maggio sarà una giornata di tempo bello e soleggiato sull’Italia con un cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nelle ore centrali del giorno moderato aumento delle nubi cumuliformi nelle aree interne appenniniche del Centro-Sud con parziale sconfinamento verso le coste tirreniche; nubi irregolari associate a isolati e brevi piovaschi sui rilievi tra Abruzzo e Lazio meridionale e tra Basilicata occidentale, Campania meridionale, Calabria e Sicilia orientale. Un po’ di nubi, ma più modeste, anche sui rilievi del Nord e senza rischio di piogge.

Temperature in generale lieve aumento; valori massimi pomeridiani fino a 26-27 gradi al Nord, Toscana, Lazio e Sardegna; nel resto d’Italia valori per lo più tra 23 e 25 gradi. Venti di Maestrale al Centro-Sud: tesi sul medio-basso Adriatico, in Puglia, Basilicata e Ionio con mari mossi, generalmente deboli e con mari poco mossi altrove. Venti molto deboli al Nord con mari quasi calmi.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 18 Maggio ore 12:37

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