Meteo: ultima parte di settimana con clima estivo su parte dell'Italia!

Per l’ultima parte della settimana si conferma una stabilità anticiclonica in estensione a tutta l’Italia con tempo diffusamente soleggiato e temperature in ulteriore crescita. Questa tendenza è dovuta all’estensione di un vasto anticiclone che dal Nord Africa si protenderà verso l’Europa centro-occidentale dove probabilmente stazionerà anche nel corso della prossima settimana.

Questa configurazione creerà come di consueto una situazione di blocco verso i flussi atlantici, che devieranno verso le alte latitudini, e porrà le premesse per un significativo riscaldamento con temperature diffusamente ben oltre la norma e dal sapore estivo. L’asse principale dell’anticiclone - e quindi anche il cuore dell’aria più calda al suo interno -, punteranno dall’Algeria e dal Marocco verso la Penisola Iberica e la Francia dove l’anomalia termica sarà anche di 8-10 gradi sopra la norma.

Per quanto riguarda l’Italia gli effetti in termini di riscaldamento saranno più evidenti al Centro-Nord e in Sardegna mentre le regioni meridionali verranno a trovarsi in un flusso di correnti settentrionali in quota associati a una ventilazione altrettanto mediamente settentrionale al suolo. Di fatto queste componenti riusciranno a contenere il rialzo termico con temperature che al Sud e in Sicilia potranno rimanere su valori intorno alle medie, anzi fino a sabato 23 anche su valori anche leggermente sotto.

Nell'ultima parte di settimana temperature molto miti con un vero e proprio assaggio d'estate al Centro-Nord e Sardegna: la tendenza meteo

Venerdì 22 sarà una giornata diffusamente soleggiata salvo possibili addensamenti fin dal mattino sulla Calabria tirrenica e meridionale e un temporaneo sviluppo di cumuli sparsi ed innocui attorno ai monti in genere nelle ore più calde della giornata. Le temperature saranno in diffuso aumento sia nelle minime che nelle massime con valori pomeridiani un po’ dappertutto fino ai 23-25 gradi e con punte di 27-29 al Centronord e in Sardegna. Venti settentrionali fino a moderati su medio Adriatico, bassa Toscana, alto Lazio, regioni meridionali, Sicilia ed est della Sardegna. In prevalenza mossi il medio Adriatico e i mari meridionali.

Per la giornata di sabato sostanzialmente si replica la stessa situazione. Nel pomeriggio i cumuli a ridosso dei monti della Calabria potrebbero risultare un po’ più sviluppati con la possibilità di isolati rovesci. Le temperature saranno stabili o in lieve aumento e la ventilazione settentrionale descritta per il venerdì sarà solo in lieve attenuazione.

Per domenica 24 quadro pressoché inalterato al Centrosud ma con venti quasi dappertutto in indebolimento (residuo Maestrale moderato in Puglia) e maggiore stabilità anche in Calabria. Al Nord, dopo una mattinata tranquilla, la presenza di un piccolo disturbo in quota potrebbe favorire lo sviluppo di qualche rovescio o temporale nelle Alpi orientali con successivo coinvolgimento tra la sera e la notte anche di alcune aree della Val Padana. Si tratta comunque di una ipotesi molto incerta e quindi tutta da verificare negli aggiornamenti dei prossimi giorni.