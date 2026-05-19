Meteo: 19 maggio con temporali e venti in rinforzo. Ecco dove

Mentre la perturbazione atlantica (la numero 9 del mese), giunta nella giornata di lunedì 18 maggio, si attarda in questo inizio di giornata (martedì 19) sulle regioni del medio Adriatico e al Sud, un’altra si affaccia dall’Europa occidentale (la n.10) per coinvolgerci marginalmente nel corso delle prossime 24-36 ore, mantenendo l’atmosfera a tratti ancora instabile sull’Italia, in un contesto generale di spiccata variabilità. Assieme all’instabilità è atteso anche un rinforzo dei venti di Maestrale, specie sui mari del Sud, mentre le temperature rimarranno spesso al di sotto della norma.

Nella seconda parte della settimana, invece, si conferma una rimonta più decisa dell’alta pressione, che tornerà a occupare prima il Nord e poi anche gran parte del Centro-Sud, favorendo condizioni di maggiore stabilità e un rialzo delle temperature, con piogge quasi del tutto assenti.

Per la fine della settimana le attuali proiezioni sembrano poi confermare la possibilità di un vero e proprio anticipo d’estate, soprattutto al Centro-Nord, con tempo stabile e soleggiato accompagnato da un po’ di caldo fuori stagione.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 19 maggio

Alternanza tra sole e nuvole in gran parte del Paese, con improvvisi rovesci e temporali che, specie nel corso del pomeriggio, bagneranno Alpi Orientali, zone interne del Centro, coste centrali adriatiche, Appennino Campano, Basilicata, Calabria, Sicilia Orientale e Sardegna.

Temperature massime in rialzo nelle regioni alpine, in lieve calo al Sud. Venti di Maestrale in rinforzo al Sud e in Sicilia; venti occidentali in Sardegna. Mari mossi al Sud e Isole.

Le previsioni meteo per mercoledì 20 maggio

Tempo inizialmente soleggiato sulla maggioranza delle regioni, salvo la presenza di nubi basse su Sardegna occidentale, alta Toscana e Calabria tirrenica e un cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso all’estremo Nordest. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità cumuliforme attorno ai rilievi, accompagnata da isolati rovesci e temporali su quelli alpini e prealpini centro orientali, su Trentino Alto Adige, nord del Veneto e del Friuli, più occasionalmente su quelli appenninici e alpini piemontesi.

Temperature massime quasi ovunque in crescita, nella norma o di poco al di sopra al Nord e sulla Sardegna dove si toccheranno i 25-26 gradi; ancora poco al di sotto al Sud. Venti moderati o tesi di Maestrale su mari e regioni meridionali.