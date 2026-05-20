Meteo, Anticiclone in rinforzo: fase stabile e via via più calda

La lunga fase instabile, spesso piovosa e insolitamente fredda, che ha segnato buona parte del mese di maggio sull’Italia, sta per chiudersi definitivamente. Gli ultimi effetti dell’instabilità si esauriscono nella giornata odierna, insieme ad una moderata ventilazione di Maestrale al Sud, dove le temperature restano poco inferiori alla norma. Per la seconda parte della settimana si conferma una rimonta più decisa dell’alta pressione, che allungandosi dal Nord Africa verso l’Europa centrale, coinvolgerà anche il nostro Paese a partire dalle regioni settentrionali e dalla Sardegna. Inizialmente resteranno ancora ai margini le regioni adriatiche e meridionali, esposte a un flusso più temperato settentrionale. Le temperature subiranno un progressivo rialzo fino a portarsi ovunque al di sopra della norma entro la fine della settimana. Tra venerdì e domenica non si escludono picchi intorno a 30 gradi. Secondo le attuali proiezioni a più lungo termine, l’assaggio d’estate potrebbe prolungarsi fino a fine maggio, con basso rischio di precipitazioni e caldo anomalo.

Previsioni meteo per mercoledì 20 maggio

Mercoledì tempo inizialmente soleggiato quasi ovunque, salvo la presenza di nubi basse su Sardegna nord-occidentale, alta Toscana e Calabria tirrenica e un cielo parzialmente nuvoloso tra Lombardia orientale e Triveneto. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità sulle zone montuose con isolati rovesci e temporali su Alpi e Prealpi lombarde e orientali e alto Veneto; rovesci più occasionali in Appennino. Temperature massime quasi ovunque in aumento, nella norma o di poco al di sopra al Nord e in Sardegna; ancora poco inferiori al Sud. Venti moderati di Maestrale su mari e regioni meridionali.

Previsioni meteo per giovedì 21 maggio

Giovedì generali condizioni di tempo soleggiato. Da segnalare il passaggio di modeste velature al Nord e lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme, ad evoluzione diurna, attorno ai rilievi, in parziale sconfinamento verso i settori tirrenici peninsulari: nel pomeriggio occasionali e brevi acquazzoni nelle zone interne del basso Lazio e lungo l’Appennino calabro-lucano. Temperature: massime stazionarie o in lieve aumento. Valori per lo più compresi tra 20 e 25 gradi, con punte di 26-27 gradi al Nord, su Toscana, Lazio e Sardegna. Venti: moderati o tesi settentrionali su regioni e mari del Centro-Sud, che risulteranno a tratti mossi, fino a molto mosso lo Ionio al largo.