Meteo: tra lunedì 25 e mercoledì 27 picco del caldo anomalo! Fino a 33-34 gradi: ecco dove

La fase di tempo stabile e di caldo anomalo sull’Italia è destinata a proseguire almeno fino a metà della prossima settimana. Secondo le attuali proiezioni modellistiche, fino ad allora la circolazione atmosferica a scala continentale vedrà la persistenza del potente e vasto anticiclone di matrice sub-tropicale, i cui massimi nel frattempo si sposteranno maggiormente verso l’Europa centrale e la regione alpina. In questo modo, anche la ventilazione settentrionale sulle regioni del Centro-Sud tenderà a cessare, mentre le temperature saliranno ulteriormente.

Tra lunedì 25 e mercoledì 27 in tutto il Paese si registreranno valori superiori alla norma, diffusamente comprese tra i 25 e i 32 gradi, ma con le anomalie più marcate attese al Nord e sulla Toscana dove lo scarto dalla norma sarà anche di 6-8 gradi. Qui, nel picco del caldo confermato per la giornata di mercoledì 27, si prevedono punte eccezionalmente elevate, fino a sfiorare i 33-34 gradi. Parliamo di temperature che sarebbero fuori misura anche per il periodo più caldo dell’estate.

Dal punto di vista del tempo, pochi e trascurabili i cambiamenti previsti fino a mercoledì: da segnalare il passaggio di velature e lo sviluppo di una modesta nuvolosità cumuliforme, ad evoluzione diurna, attorno ai rilievi. Gli addensamenti potranno risultare localmente più consistenti durante il pomeriggio e a inizio serata nel settore alpino, nelle zone interne montuose della Calabria e della Sicilia, associate a locali acquazzoni o brevi temporali: su queste ultime regioni i fenomeni sembrano più probabili nella giornata di lunedì.

Nella seconda parte di settimana rimane viva l'ipotesi di un parziale indebolimento dell'anticiclone con atteniazione del caldo fuori scala: la tendenza meteo

La tendenza successiva, per la seconda parte della settimana, risulta ancora abbastanza incerta e poco chiara, anche se resta valida l’ipotesi di un parziale indebolimento dell’anticiclone sul suo fianco orientale, lungo il quale si profila l’afflusso di aria leggermente più fresca in discesa dalla Scandinavia e diretta verso l’Europa orientale.

Il coinvolgimento del nostro Paese sarebbe marginale, con uno spiffero nord-orientale sufficiente ad innescare una maggiore instabilità atmosferica, tra giovedì 28 e venerdì 29 maggio, nelle aree interne peninsulari e un più generale lieve calo delle temperature. Si attenuerebbe, così, il caldo anomalo molto fuori scala, ma proseguirebbe il clima da inizio estate, con un quadro termico ancora sopra la media stagionale.

Per conferme e dettagli più attendibili si rimanda ai prossimi aggiornamenti.