Meteo: 22 maggio con sole e clima mite! Nel weekend assaggio d'estate

L’alta pressione che occupa l’Europa Sud-Occidentale si sta gradualmente espandendo anche sul cuore del continente, andando così a coinvolgere più direttamente pure l’Italia, e in particolare le regioni settentrionali e la Sardegna.

La circolazione di stampo anticiclonico oggi (venerdì 22 maggio) garantirà quindi prevalenza di tempo bello in tutta Italia, fatta eccezione per un po’ di instabilità pomeridiana sui rilievi del Sud che, essendo ai margini dell’area interessata dall’alta pressione, rimarrà ancora sotto l’influenza di correnti settentrionali relativamente fresche.

Nel corso del fine settimana del 23-24 maggio, sempre caratterizzato dall’azione dell’alta pressione che consoliderà la sua presenza sul nostro Paese, il tempo risulterà in generale stabile e soleggiato, con temperature che si porteranno ben al di sopra dei valori medi stagionali, specie al Nord, nelle regioni tirreniche e in Sardegna: in questi settori d’Italia il weekend avrà quindi un sapore praticamente estivo. La fase di tempo bello e caldo anomalo sembra destinata a insistere anche agli inizi della prossima settimana.

Le previsioni meteo per oggi (venerdì 22 maggio)

Al mattino un po’ di nuvolosità, comunque innocua, sulla Calabria; in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso sulle altre regioni. Nel pomeriggio parziale e temporaneo aumento della nuvolosità anche su Alpi, rilievi del Centro, Appennino Meridionale e zone interne della Sicilia, con isolati scrosci di pioggia sui rilievi della Calabria; sempre soleggiato altrove.

Temperature massime in generale stazionarie o lieve aumento: valori per lo più compresi tra 24 e 29 gradi al Nord e Sardegna, 23 e 28 gradi al Centro, 23 e 27 gradi al Sud. Moderati venti settentrionali sul medio versante adriatico e al Sud, con mari per lo più mossi.

Le previsioni meteo per sabato 23 maggio

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso praticamente su tutte le regioni. Solo nelle ore pomeridiane un po’ di nuvolosità in sviluppo su Alpi, Prealpi, in Calabria e Sicilia orientale. Qualche breve rovescio possibile nelle zone interne e tirreniche della Calabria.

Temperature in ulteriore lieve e diffuso aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi. Venti moderati settentrionali su medio Adriatico, Sud e Isole, con mari mossi. Qualche locale raffica anche nell’Appennino centrale.