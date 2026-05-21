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Meteo, 22-23 maggio con caldo in aumento: primi 30 gradi al Nord

Anticiclone nord-africano in rinforzo su mezza Europa: si profila una fase con caldo anomalo e temperature da mese di luglio. Le previsioni meteo del 22-23 maggio
Previsione21 Maggio 2026 - ore 12:17 - Redatto da Meteo.it
Previsione21 Maggio 2026 - ore 12:17 - Redatto da Meteo.it

L’alta pressione di matrice sub-tropicale, accompagnata da una massa d’aria calda, si sta spingendo dal Mediterraneo occidentale e dalla Penisola Iberica verso l’Europa centrale, coinvolgendo anche il nostro Paese a partire dalle regioni settentrionali e dalla Sardegna. Ancora per le prossime 48 ore però le regioni meridionali, la Sicilia e, inizialmente, quelle centrali adriatiche, resteranno ai margini dell’anticiclone, esposte quindi a un flusso di correnti settentrionali, con venti di Maestrale o Tramontana che manterranno le temperature su valori più contenuti. Inoltre sui rilievi montuosi dell’estremo Sud potrà attivarsi una locale instabilità. Le temperature al Nord, nelle regioni tirreniche e in Sardegna faranno registrare i rialzi più marcati, portandosi ben oltre la norma, fino a raggiungere valori estivi nel week-end e all’inizio della prossima settimana, quando si potranno toccare picchi superiori a 30 gradi.

Previsioni meteo per venerdì 22 maggio

Il rinforzo dell’alta pressione garantisce condizioni di tempo ancora più stabile e soleggiato. Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso da nord a sud. Nel pomeriggio modesti annuvolamenti in sviluppo su Alpi e Appennini, più consistenti sui rilievi della Calabria e Sicilia orientale, dove potranno dare luogo a brevi e isolati acquazzoni. Temperature minime in diffuso rialzo; massime in ulteriore lieve aumento, più marcato nelle Isole; valori tra 24 e 30 gradi al Nord, 23/28 al Centro, 23/27 al Sud. Insiste una ventilazione settentrionale a tratti moderata sul medio versante adriatico, al Sud e Sicilia, con mari mossi.

Previsioni meteo per sabato 23 maggio

Tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso in tutte le regioni. Nelle ore pomeridiane un po’ di nuvolosità in sviluppo su Alpi, Prealpi, in Calabria e Sicilia orientale. Qualche breve rovescio possibile nelle zone interne e tirreniche della Calabria. Temperature in ulteriore lieve e diffuso aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi. Venti moderati settentrionali su medio Adriatico, Sud e Isole, con mari mossi. Qualche locale raffica anche nell’Appennino centrale.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 21 Maggio ore 13:31

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