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Meteo, anticipo d'estate: Anticiclone nord-africano verso l'Europa

Temperature in netto aumento a partire dal Nord e dalla Sardegna con valori ben al di sopra della norma. Tempo stabile per diversi giorni. Le previsioni meteo del 21-22 maggio
Previsione21 Maggio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione21 Maggio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

L’alta pressione di matrice sub-tropicale, accompagnata da una massa d’aria calda, si sta spingendo dal Mediterraneo occidentale e dalla Penisola Iberica verso l’Europa centrale, coinvolgendo anche il nostro Paese a partire dalle regioni settentrionali e dalla Sardegna. Ancora per le prossime 48 ore però le regioni meridionali, la Sicilia e, inizialmente, quelle centrali adriatiche, resteranno ai margini dell’anticiclone, esposte quindi a un flusso di correnti settentrionali, con venti di Maestrale o Tramontana che manterranno le temperature su valori più contenuti. Inoltre sui rilievi montuosi dell’estremo Sud potrà attivarsi una locale instabilità. Le temperature al Nord, nelle regioni tirreniche e in Sardegna faranno registrare i rialzi più marcati, portandosi ben oltre la norma; dal week-end e all’inizio della prossima settimana si potranno toccare picchi superiori a 30 gradi.

Previsioni meteo per giovedì 21 maggio

Generali condizioni di tempo soleggiato. Da segnalare il passaggio di modeste velature al Nord e lo sviluppo di nuvolosità nelle ore pomeridiane sulle zone montuose, in particolare su Alpi e Prealpi lombarde e orientali, nell’Appennino centro-meridionale e in Sicilia; possibili brevi e isolati rovesci o temporali nel basso Lazio e nella Calabria interna e tirrenica.
Temperature massime in aumento, più lieve al Sud; valori per lo più compresi tra 23 e 26 gradi, con punte di 27-28 al Nord, in Toscana e Sardegna. Venti moderati o tesi settentrionali su regioni e mari del Centro-Sud, che risulteranno a tratti mossi, fino a molto mosso lo Ionio al largo.

Previsioni meteo per venerdì 22 maggio

Il rinforzo dell’alta pressione garantisce condizioni di tempo ancora più stabile e soleggiato. Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso da nord a sud. Nel pomeriggio modesti annuvolamenti in sviluppo su Alpi e Appennini, ma più consistenti sui rilievi e aree limitrofe di Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, dove potranno dare luogo a brevi e isolati acquazzoni. Temperature minime in diffuso rialzo; massime in ulteriore lieve aumento, più marcato nelle Isole. Insiste una ventilazione settentrionale a tratti moderata sul medio versante adriatico, al Sud e Sicilia, con mari mossi.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 21 Maggio ore 13:52

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