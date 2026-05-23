Meteo: al via un weekend dal sapore estivo al Nord! Attesi oltre 30 gradi
Le condizioni meteo del fine settimana saranno dominate dalla vasta area di alta pressione che occuperà gran parte dell’Europa Occidentale e Centrale, contribuendo così a tenere le perturbazioni lontane dalla nostra Penisola, dove il tempo risulterà di conseguenza sostanzialmente soleggiato e stabile.
Bel tempo che sarà anche accompagnato da un po’ di caldo estivo, con temperature al di sopra delle medie stagionali soprattutto al Centro-Nord: in particolare, in diverse località del Nord sono attese punte di 30-32 gradi.
Inoltre, le mappe più aggiornate confermano che l’alta pressione caratterizzerà la circolazione atmosferica anche per tutta la prima parte della prossima settimana: almeno fino a mercoledì 27 le giornate saranno quindi in gran parte soleggiate, con un po’ di instabilità pomeridiana solo sui rilievi, mentre le temperature saliranno ulteriormente e il caldo estivo si farà sentire praticamente in tutta Italia, con punte anche di 33-34 gradi al Centro-Nord e Sardegna.
Le previsioni meteo per oggi, sabato 23 maggio
Al mattino tempo ovunque soleggiato. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nubi sulle Alpi e sui rilievi del Sud, con la possibilità di brevi e isolati rovesci di pioggia sull’Appennino Calabro-Lucano; sempre in generale sereno nel resto d’Italia.
Temperature stazionarie o in leggero aumento: massime quasi dappertutto comprese fra 25 e 29 gradi, con punte di 30-31 gradi al Nord. Venti moderati settentrionali sul medio versante adriatico e al Sud, con mari mossi.
Le previsioni meteo per domenica 24 maggio
Mattinata di cielo sereno o poco nuvoloso in tutta Italia. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole su Alpi, Basilicata, Calabria e Sicilia, con la possibilità di brevi e isolati temporali su Appennino Calabro-Lucano, coste ioniche della Calabria e Sicilia Orientale; sempre in generale soleggiato altrove.
Temperature quasi dappertutto in ulteriore leggero aumento: caldo estivo soprattutto al Centro-Nord e Sardegna. Venti settentrionali, da deboli a moderati, su gran parte del Centro-Sud.