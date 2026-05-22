Meteo: weekend al via con picchi di caldo estivo al Nord! Le previsioni

Ci attende un fine settimana dominato dalla presenza dell’alta pressione, che garantirà prevalenza di tempo soleggiato e, soprattutto, un ulteriore aumento delle temperature, con caldo dal sapore tipicamente estivo: in particolare, le temperature risulteranno insolitamente alte al Nord, dove sono attesi picchi anche al di sopra di 30 gradi, mentre la poca instabilità pomeridiana prevista si concentrerà sulle zone montuose.

Le ultime proiezioni confermano che l’alta pressione caratterizzerà la situazione meteo anche per tutta la prima parte della prossima settimana quando, peraltro, è atteso anche un ulteriore aumento delle temperature: il caldo estivo si farà sentire praticamente in tutta Italia, con punte anche di 33-34 gradi al Centro-Nord e Sardegna.

Le previsioni meteo per sabato 23 maggio

Al mattino cielo ovunque sereno o al più poco nuvoloso. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle Alpi e sui rilievi del Sud, con la possibilità di brevi e improvvisi acquazzoni sull’Appennino Calabro-Lucano; sempre tanto sole nel resto d’Italia.

Temperature stazionarie o in ulteriore leggero aumento: massime fino a 30-31 gradi al Nord. Venti moderati settentrionali sul medio versante adriatico e al Sud, con mari mossi.

Le previsioni meteo per domenica 24 maggio

Al mattino splenderà ovunque il sole. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole su Alpi, Basilicata, Calabria e Sicilia, con la possibilità di brevi e isolati temporali su Appennino Calabro-Lucano, coste ioniche della Calabria e Sicilia Orientale.

Temperature quasi dappertutto in ulteriore leggero aumento: caldo estivo soprattutto al Centro-Nord e Sardegna. Venti settentrionali, da deboli a moderati, su gran parte del Centro-Sud.