FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, ultima settimana di maggio con caldo anomalo: 35 gradi com...

Meteo, ultima settimana di maggio con caldo anomalo: 35 gradi come a luglio

Anticiclone nord-africano sull'Europa: 35 gradi anche a Londra e Parigi. Valori anomali per diversi giorni. Le previsioni meteo del 25-26 maggio
Previsione25 Maggio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione25 Maggio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

L’ultima settimana di maggio si profila all’insegna dell’alta pressione sull’Italia, particolarmente solida tra lunedì e mercoledì quando le temperature registreranno ulteriori lievi aumenti. Il caldo tipicamente estivo dovrebbe quindi registrare il suo picco intorno a mercoledì con le anomalie termiche più marcate rispetto alla norma al Centro-Nord e punte massime intorno ai 35 gradi. Da giovedì infiltrazioni di aria leggermente più fresca da est potranno limare i picchi di caldo più intenso e favorire una maggiore instabilità pomeridiana e serale nelle aree montuose in genere e in quelle interne della penisola. L’alta pressione potrebbe poi mostrare segni di indebolimento intorno al cambio del mese, in particolare nelle regioni settentrionali che da domenica verranno lambite dal flusso di correnti atlantiche che avrà riguadagnato terreno verso l’Europa centrale.

Previsioni meteo per lunedì 25 maggio

Lunedì inizio di giornata con qualche annuvolamento significativo all’estremo Nordest e nel sud della Sicilia e tante schiarite nel resto d’Italia. Nel pomeriggio nuvolosità cumuliforme in aumento lungo le Alpi, in Basilicata e soprattutto tra Calabria e Sicilia dove nelle zone interne saranno possibili anche brevi ed isolati rovesci o temporali. Caldo tipicamente estivo, specie al Centro-Nord: massime comprese fra 29 e 34 gradi al Nord e in Toscana, per lo più tra 25 e 31 gradi altrove. Venti in generale di debole intensità con residui e locali rinforzi di Maestrale in Puglia.

Previsioni meteo per martedì 26 maggio

Martedì altra giornata prevalentemente soleggiata con qualche velatura sottile e passeggera e nuvolosità cumuliforme pomeridiana meno sviluppata e per lo più innocua nelle aree montuose. Non si escludono isolati temporali nelle Prealpi lombarde. Temperature per lo più in ulteriore lieve aumento con caldo estivo diffuso. Venti per lo più deboli.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, 26-27 maggio con caldo in ulteriore aumento: verso i 35 gradi
    Previsione25 Maggio 2026

    Meteo, 26-27 maggio con caldo in ulteriore aumento: verso i 35 gradi

    Alta pressione sub-tropicale protagonista con tempo stabile e caldo anomalo: valori da ondata di calore del mese di luglio. Le previsioni meteo del 26-27 maggio
  • Meteo 25 maggio: assaggio d'estate sull'Italia! Picco del caldo in arrivo
    Previsione25 Maggio 2026

    Meteo 25 maggio: assaggio d'estate sull'Italia! Picco del caldo in arrivo

    In questo inizio di settimana il caldo si fa sentire sempre di più in tutta Italia, ma in modo particolare al Centronord con picchi di oltre 30°C
  • Meteo: inizio di settimana con caldo estivo in tutta Italia!
    Previsione24 Maggio 2026

    Meteo: inizio di settimana con caldo estivo in tutta Italia!

    Il caldo anomalo, con picchi di temperatura tipicamente estivi, si intensifica a inizio settimana, specie al Centro-Nord: le previsioni meteo.
  • Meteo: domenica 24 con caldo estivo in aumento! Oltre 30 gradi al Nord
    Previsione24 Maggio 2026

    Meteo: domenica 24 con caldo estivo in aumento! Oltre 30 gradi al Nord

    Il caldo si intensifica sull'Italia oggi, 24 maggio, in particolare al Nord dove sono attesi picchi di oltre 30 gradi. Isolati temporali al Sud.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, lieve attenuazione del caldo tra il 28 e il 29 maggio: la tendenza
Tendenza25 Maggio 2026
Meteo, lieve attenuazione del caldo tra il 28 e il 29 maggio: la tendenza
Nell'ultima parte della settimana si attenua un poco l'ondata di caldo a causa dell'indebolimento dell'Anticiclone nord-africano. Temperature comunque sopra la norma. La tendenza meteo
Meteo: mercoledì 27 temperature fino a 35°C! Poi cambia qualcosa: la tendenza
Tendenza24 Maggio 2026
Meteo: mercoledì 27 temperature fino a 35°C! Poi cambia qualcosa: la tendenza
La tendenza meteo da mercoledì 27 maggio segnala l'apice del caldo anomalo con picchi di 35 gradi mentre da giovedì 28 aumenta l'instabilità.
Meteo: il caldo estivo si fa più intenso tra martedì 26 e mercoledì 27!
Tendenza23 Maggio 2026
Meteo: il caldo estivo si fa più intenso tra martedì 26 e mercoledì 27!
La tendenza meteo per l'inizio della prossima settimana vede il picco del caldo anomalo, in particolare tra martedì 26 e mercoledì 27 maggio.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 25 Maggio ore 15:13

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154