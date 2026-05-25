Meteo, ultima settimana di maggio con caldo anomalo: 35 gradi come a luglio

L’ultima settimana di maggio si profila all’insegna dell’alta pressione sull’Italia, particolarmente solida tra lunedì e mercoledì quando le temperature registreranno ulteriori lievi aumenti. Il caldo tipicamente estivo dovrebbe quindi registrare il suo picco intorno a mercoledì con le anomalie termiche più marcate rispetto alla norma al Centro-Nord e punte massime intorno ai 35 gradi. Da giovedì infiltrazioni di aria leggermente più fresca da est potranno limare i picchi di caldo più intenso e favorire una maggiore instabilità pomeridiana e serale nelle aree montuose in genere e in quelle interne della penisola. L’alta pressione potrebbe poi mostrare segni di indebolimento intorno al cambio del mese, in particolare nelle regioni settentrionali che da domenica verranno lambite dal flusso di correnti atlantiche che avrà riguadagnato terreno verso l’Europa centrale.

Previsioni meteo per lunedì 25 maggio

Lunedì inizio di giornata con qualche annuvolamento significativo all’estremo Nordest e nel sud della Sicilia e tante schiarite nel resto d’Italia. Nel pomeriggio nuvolosità cumuliforme in aumento lungo le Alpi, in Basilicata e soprattutto tra Calabria e Sicilia dove nelle zone interne saranno possibili anche brevi ed isolati rovesci o temporali. Caldo tipicamente estivo, specie al Centro-Nord: massime comprese fra 29 e 34 gradi al Nord e in Toscana, per lo più tra 25 e 31 gradi altrove. Venti in generale di debole intensità con residui e locali rinforzi di Maestrale in Puglia.

Previsioni meteo per martedì 26 maggio

Martedì altra giornata prevalentemente soleggiata con qualche velatura sottile e passeggera e nuvolosità cumuliforme pomeridiana meno sviluppata e per lo più innocua nelle aree montuose. Non si escludono isolati temporali nelle Prealpi lombarde. Temperature per lo più in ulteriore lieve aumento con caldo estivo diffuso. Venti per lo più deboli.