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Meteo: inizio di settimana con caldo estivo in tutta Italia!

Il caldo anomalo, con picchi di temperatura tipicamente estivi, si intensifica a inizio settimana, specie al Centro-Nord: le previsioni meteo.
Previsione24 Maggio 2026 - ore 12:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione24 Maggio 2026 - ore 12:00 - Redatto da Meteo.it

L’alta pressione non accenna a mollare la sua presa sull’Italia e per tutta la prima parte della nuova settimana insisterà su gran parte dell’Europa Centrale e Occidentale, occupando stabilmente anche il nostro Paese. Questo significa che, almeno fino a mercoledì 27, in Italia il tempo risulterà in prevalenza soleggiato, con appena un po’ di instabilità pomeridiana che rimarrà per lo più confinata sui rilievi.

Nei prossimi giorni si farà sentire anche un caldo tipicamente estivo: le temperature saliranno ulteriormente e valori pomeridiani si spingeranno di alcuni gradi oltre la norma, con picchi anche al di sopra di 33 gradi.

Per la seconda parte della settimana non sono attesi cambiamenti sostanziali: le ultime proiezioni suggeriscono che giovedì 28 la coda di una perturbazione in scivolamento sull’Europa Orientale potrebbe lambire la nostra Penisola, favorendo un moderato aumento dell’instabilità, ma sempre in contesto dominato dall’alta pressione e da tempo quindi in generale soleggiato e caldo.

Le previsioni meteo per lunedì 25 maggio

Al mattino splenderà quasi dappertutto il sole. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento su Alpi, Basilicata, Calabria e Sicilia: isolati rovesci o temporali su rilievi della Calabria e della Sicilia; sempre in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso sul resto d’Italia. Venti in generale di debole intensità.

Caldo tipicamente estivo, specie al Centro-Nord: massime comprese fra 29 e 33 gradi al Nord, 25 e 31 gradi al Centro e Sardegna, fra 24 e 28 gradi al Sud.

Le previsioni meteo per martedì 26 maggio

Inizio di giornata con cielo ovunque sereno o al più poco nuvoloso. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento su Alpi, Appennino e zone interne di Sicilia e Sardegna, comunque in generale senza piogge.

Venti per lo più deboli. Temperature minime quasi dappertutto in leggera crescita, massime stazionarie o in ulteriore lieve aumento, con caldo estivo praticamente in tutta Italia.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 24 Maggio ore 14:52

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