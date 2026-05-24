Meteo: mercoledì 27 temperature fino a 35°C! Poi cambia qualcosa: la tendenza

Il vasto e robusto anticiclone di matrice subtropicale che interessa gran parte dell’Europa, dopo la sua fase di massima espansione nei primi giorni della nuova settimana su più di due terzi del continente, continuerà a dominare la scena anche nei giorni successivi, ma parzialmente indebolito.

In questa prospettiva si attende, da mercoledì 27, un incremento dell’instabilità soprattutto durante le ore centrali del giorno, con conseguente formazione di temporali fra il pomeriggio e la sera per lo più nelle zone montuose, in temporaneo e parziale sconfinamento verso le vicine pianure. Riguardo le temperature, il caldo intenso si farà ancora sentire in gran parte del Paese, con valori ancora molto elevati mercoledì (picchi di 33-35 gradi), ma con tendenza a un calo a partire da giovedì 28 a causa di infiltrazioni di aria leggermente più fresca da est.

Secondo le attuali proiezioni modellistiche, da domenica 31 l’alta pressione tenderà a concentrarsi soprattutto sull’Europa meridionale e il Mediterraneo, mentre più a nord fra l’Europa centrale e le Isole Britanniche, dopo una lunga fase di stabilità e caldo decisamente anomalo, torneranno a dominare le correnti atlantiche.

Pertanto, a cavallo fra la fine di maggio e l’inizio di giugno, prevarranno ancora condizioni estive sull’Italia, con sole e temperature sopra la media, probabilmente in risalita soprattutto nel settore adriatico e al Sud, con un’attenuazione dell’instabilità al Centro-Sud e un suo contemporaneo incremento nei settori più settentrionali del Paese, a causa dell’influsso delle correnti atlantiche che nel frattempo saranno tornate a interessare le zone oltralpe.

Nella seconda parte della settimana si attenuano le temperature e aumenta l'instabilità: la tendenza meteo

Mercoledì 27 il tempo resterà soleggiato, con velature passeggere e un incremento della nuvolosità sui rilievi durante il pomeriggio, quando saranno possibili rovesci e temporali per lo più su Alpi centro orientali e vicina fascia pedemontana, sull’Appenino meridionale e sui rilievi della Sicilia, tendenti a insistere anche in serata sulla Lombardia. La giornata vedrà l’apice del caldo con temperature in ulteriore lieve aumento, fino a valori massimi dai 30 ai 35 gradi al Nord, nelle zone interne e tirreniche della penisola e sulle Isole. I venti resteranno deboli a regime di brezza e i mari calmi o poco mossi.

Giovedì 28 cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, a parte nelle zone interne fra Umbria e Toscana orientale dove saranno possibili isolati temporali in rapido esaurimento al primo mattino. Nel pomeriggio incremento dell’instabilità su Alpi e Appennini, con possibili rovesci o temporali in parziale estensione alle zone pedemontane fra Lombardia e Venezie e nel settore fra bassa Toscana e alto Lazio; nel resto del Paese il tempo resterà abbastanza soleggiato, con al massimo dei temporanei annuvolamenti. Temperature massime in calo al Centro-Nord, quasi stazionarie al Meridione; valori in generale fra i 26 e i 32 gradi. Venti ancora deboli, con locali rinforzi da ovest sulle Isole e da est in Valpadana. Mari in prevalenza poco mossi.