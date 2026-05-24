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Meteo: domenica 24 con caldo estivo in aumento! Oltre 30 gradi al Nord

Il caldo si intensifica sull'Italia oggi, 24 maggio, in particolare al Nord dove sono attesi picchi di oltre 30 gradi. Isolati temporali al Sud.
Previsione24 Maggio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione24 Maggio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

Oggi (domenica 24 maggio) sul nostro Paese insisterà l’alta pressione, che garantirà prevalenza di tempo soleggiato, fatta eccezione per un po’ di instabilità pomeridiana all’estremo Sud, mentre le temperature saliranno ulteriormente, e questo significa che in molte zone d’Italia si farà sentire un caldo tipicamente estivo. In particolare, nelle prossime ore, sono attese temperature al di sopra delle medie stagionali soprattutto al Centro-Nord, con punte anche di 32-33 gradi, specie nelle regioni settentrionali.

L’alta pressione, assieme al tempo soleggiato e al caldo, sono destinati a insistere anche nei prossimi giorni: le ultime proiezioni confermano infatti che, per tutta la prima parte della nuova settimana, non ci saranno grandi cambiamenti nella circolazione atmosferica sul nostro Paese e questo significa che, almeno fino a mercoledì 27, splenderà il sole in gran parte d’Italia, con pochi temporali pomeridiani per lo più confinati sui rilievi, mentre le temperature saliranno ulteriormente, con punte anche di 33-34 gradi al Centro-Nord e Sardegna.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 24 maggio

Inizio giornata con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su tutta Italia. Nelle ore centrali del giorno parziale e temporaneo aumento della nuvolosità su Alpi, Basilicata, Calabria e Sicilia, con isolati rovesci o temporali su Appennino Calabro-Lucano e rilievi siciliani; sempre tanto sole altrove.

Temperature quasi dappertutto in ulteriore leggero aumento, al di sopra della norma soprattutto al Centro-Nord: massime in generale comprese fra 25 e 31 gradi, con punte di 32-33 gradi al Nord. Venti settentrionali, da deboli a moderati, al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per lunedì 25 maggio

Al mattino splenderà dappertutto il sole. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità su Arco Alpino, zone appenniniche, Calabria e Sicilia, con isolati acquazzoni o temporali su Alpi Occidentali, Appennino Calabro-Lucano e interno della Sicilia; sempre in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso sul resto d’Italia.

Caldo tipicamente estivo, specie al Centro-Nord: massime comprese fra 27 e 33 gradi al Centro-Nord e Sardegna, fra 25 e 29 gradi al Sud.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 24 Maggio ore 15:11

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