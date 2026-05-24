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Meteo 24 maggio: tanto sole, caldo estivo e pochi temporali! Le previsioni

Oggi, 24 maggio, il caldo si intensifica ulteriormente sull'Italia dove il clima sarà praticamente estivo. Locale instabilità solo sui rilievi.
Previsione24 Maggio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione24 Maggio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

Anche oggi (domenica 24 maggio) protagonista sarà l’alta pressione, che consoliderà la sua posizione, occupando così gran parte dell’Europa Occidentale e Centrale, da cui terrà lontane le perturbazioni: di conseguenza, anche in Italia, il tempo rimarrà in prevalenza soleggiato, con appena un po’ di instabilità pomeridiana per lo più concentrata sulle zone montuose.

Le condizioni di tempo soleggiato saranno anche condite da un caldo praticamente estivo, con temperature al di sopra delle medie stagionali soprattutto al Centro-Nord: in particolare, in diverse località del Nord, sono attese punte di 30-32 gradi.

La fase di tempo anticiclonico, soleggiato e caldo, sembra destinata a durare ancora diversi giorni: le ultime proiezioni confermano infatti che l’alta pressione caratterizzerà la circolazione atmosferica anche per tutta la prima parte della prossima settimana e questo significa che, almeno fino a mercoledì 27, le giornate saranno quindi piene di sole, con pochi temporali pomeridiani per lo più confinati sui rilievi, e caratterizzate da un ulteriore aumento delle temperature, per cui si farà sentire in tutta Italia un caldo tipicamente estivo, con punte anche di 33-34 gradi al Centro-Nord e Sardegna.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 24 maggio

Al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su tutta Italia. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole su Alpi, Appennino Meridionale, Calabria e Sicilia Orientale, con isolati e brevi temporali su Appennino Calabro-Lucano e rilievi siciliani; sempre in generale soleggiato altrove.

Temperature quasi dappertutto in ulteriore leggero aumento: massime in generale comprese fra 25 e 31 gradi, con punte di 32-33 gradi al Nord. Venti settentrionali, da deboli a moderati, al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per lunedì 25 maggio

Al mattino tempo soleggiato quasi dappertutto. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità su Arco Alpino, zone appenniniche, Calabria e Sicilia, con isolati acquazzoni o temporali su Alpi Occidentali, Appennino Calabro-Lucano e interno della Sicilia.

Sempre in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso sul resto d’Italia. Caldo tipicamente estivo, specie al Centro-Nord: massime comprese fra 27 e 33 gradi al Centro-Nord e Sardegna, fra 25 e 29 gradi al Sud.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 24 Maggio ore 14:55

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