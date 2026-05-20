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I musei più belli del mondo nel 2026: solo un europeo tra i vincitori del Prix Versailles

Il Prix Versailles ha annunciato i vincitori del World Architecture and Design Award 2026: c'è solo un europeo in lista.
Curiosità20 Maggio 2026 - ore 15:18 - Redatto da Meteo.it
Curiosità20 Maggio 2026 - ore 15:18 - Redatto da Meteo.it
Lo Zayed National Museum di Abu Dhabi.

Non sono soltanto le collezioni artistiche a rendere speciali i musei: spesso anche le loro architetture sorprendono per bellezza e originalità, trasformando ogni visita in un’esperienza unica.

Tra edifici storici, strutture avveniristiche e spazi dal design spettacolare, alcuni musei meritano di essere inseriti nell’itinerario di viaggio già solo per il loro fascino estetico. A individuare le strutture più straordinarie del momento è stato il Prix Versailles, il prestigioso riconoscimento internazionale dedicato all’architettura e al design.

I musei più belli del mondo nel 2026, ecco i vincitori del Prix Versailles

Tra i musei considerati più spettacolari del mondo nel 2026 spicca lo Zayed National Museum di Abu Dhabi, inaugurato alla fine del 2025 sull’isola di Saadiyat. Questo straordinario polo culturale racconta la storia degli Emirati Arabi Uniti, le tradizioni del Paese e il percorso dello sceicco Zayed bin Sultan Al Nahyan.

L’edificio colpisce per le sue cinque torri alte oltre 120 metri, ispirate alle ali di un falco e progettate anche per migliorare l’efficienza energetica grazie a un innovativo sistema di ventilazione naturale.

Al secondo posto compare poi lo Science & Technology Museum di Shenzhen, celebre per la sua architettura futuristica simile a un grande ciottolo, firmata dallo studio di Zaha Hadid. Al suo interno i visitatori possono esplorare percorsi dedicati all’intelligenza artificiale, alla robotica, allo spazio e al mondo digitale attraverso installazioni immersive e interattive.

La Cina ospita anche il suggestivo Xuelei Fragrance Museum di Guangzhou, riconosciuto dal Guinness World Records come il più grande museo dedicato ai profumi e alle fragranze. Distribuito su sei piani e caratterizzato da una scenografica scala a spirale, il museo propone un viaggio multisensoriale tra aromaterapia, storia dell’incenso e tecnologie innovative.

Tra i musei presenti nella classifica c'è anche il moderno MoN Takanawa (Museum of Narratives), aperto nel 2026 nel complesso Takanawa Gateway City. La struttura, sviluppata su dieci livelli, unisce tradizione e innovazione con percorsi che spaziano dalle arti classiche giapponesi fino ai manga, agli anime e ai linguaggi contemporanei, diventando un nuovo simbolo culturale della capitale nipponica.

L’unico museo europeo presente nella selezione dei più belli del mondo è il Lost Shtetl Museum, un luogo dal forte valore storico e simbolico progettato dallo studio finlandese Lahdelma & Mahlamäki Architects.

Costruito vicino a un antico cimitero ebraico, il museo nasce con l’intento di raccontare la vita quotidiana delle comunità ebraiche dei villaggi dell’Europa orientale, distrutte durante il 1941, andando oltre il solo ricordo della Shoah.

Che cos'è il Prix Versailles?

Creato nel 2015, il Prix Versailles è un riconoscimento internazionale che celebra ogni anno le opere architettoniche più innovative e affascinanti dal punto di vista estetico e progettuale. La premiazione si svolge presso l’UNESCO e nasce con l’obiettivo di valorizzare il legame tra creatività, cultura ed economia, come sottolineato anche dall’ex direttrice generale dell’organizzazione, Irina Bokova. Nel corso degli anni il premio ha coinvolto numerose categorie, premiando edifici di grande impatto come hotel, ristoranti, centri commerciali, campus universitari, stazioni ferroviarie e musei.

Le strutture selezionate vengono valutate da una giuria internazionale che prende in considerazione diversi aspetti fondamentali, tra cui originalità del design, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. Grande importanza viene attribuita anche alla capacità degli edifici di dialogare con il territorio e di valorizzare il patrimonio culturale e naturale locale.

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