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I Paesi più educati del mondo: l'Italia c'è, ma resta indietro. La classifica

La nuova classifica elaborata da Remitly rivela quali sarebbero i Paesi più cortesi del pianeta.
Curiosità5 Maggio 2026 - ore 11:01 - Redatto da Meteo.it
Curiosità5 Maggio 2026 - ore 11:01 - Redatto da Meteo.it

Esiste davvero una sorta di “mappa globale della gentilezza”, e i risultati sono più concreti di quanto si potrebbe pensare. Un’indagine recente condotta dalla società Remitly ha cercato di individuare quali siano i Paesi considerati più cortesi al mondo.

Lo studio ha coinvolto circa 4.600 partecipanti provenienti da 26 diverse nazioni. Ai soggetti è stato richiesto di esprimere un giudizio sul livello di educazione percepito, sia nel proprio Paese sia durante esperienze di viaggio all’estero.

I Paesi più educati del mondo, la classifica

Quando si parla di buone maniere, non sorprende vedere il Giappone al vertice della classifica, mentre colpisce di più la posizione di altri Paesi, tra cui l’Italia, presente ma non tra i primi posti. Subito dopo troviamo il Canada, considerato anche il più cordiale in assoluto, seguito dal Regno Unito, che completa il podio.

La graduatoria prosegue con la Cina e la Germania, delineando una top 5 ben definita. Accanto alle prime posizioni della classifica emergono numerosi Paesi del Nord Europa, tra cui la Svezia, la Danimarca e la Finlandia, dove il rispetto delle regole e l’attenzione verso gli altri fanno parte della quotidianità. A questi si affiancano nazioni molto diverse tra loro per cultura e tradizioni, come il Sudafrica, l’India e la Thailandia.

Il Giappone domina nettamente con oltre un terzo delle preferenze, confermando una cultura in cui il rispetto è parte integrante della vita quotidiana. Gesti come l’inchino non rappresentano semplici saluti, ma veri e propri segnali di riconoscimento e considerazione verso gli altri. Anche la lingua contribuisce a questo sistema, grazie a diversi livelli di formalità che si adattano al contesto e all’interlocutore. Tutto ciò crea una società in cui la cortesia è profondamente radicata.

Al secondo posto, il Canada si distingue per la sua reputazione di Paese accogliente e rispettoso. La tendenza dei canadesi a scusarsi frequentemente è diventata un simbolo culturale, indice di attenzione verso gli altri. Questo approccio, unito a buone condizioni di vita e prospettive professionali, rende il Paese molto attrattivo.

La posizione dell'Italia in classifica

Anche l’Italia figura nella lista delle 25 nazioni considerate più cortesi a livello globale, ma il suo posizionamento lascia spazio a sorpresa. Il nostro Paese, infatti, si colloca nelle ultime posizioni della graduatoria. Più precisamente, occupa il 24° posto. Un risultato che contrasta con l’immagine di cordialità spesso associata agli italiani.

Questo dato suggerisce come la percezione della gentilezza possa variare molto a seconda dei contesti e delle esperienze personali. È possibile che incidano fattori culturali, abitudini sociali o aspettative diverse tra i vari Paesi. Nonostante ciò, l’Italia resta comunque presente nella selezione, segno che un certo livello di cortesia viene comunque riconosciuto.

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Ultimo aggiornamento Martedì 05 Maggio ore 13:13

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