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Paesi con la migliore qualità della vita nel 2026 secondo Numbeo: dominano i Paesi Bassi, Italia esclusa dalla top 10

La classifica 2026 di Numbeo vede primeggiare i paesi del Nord Europa per servizi efficienti e alto benessere.
Curiosità27 Aprile 2026 - ore 16:51 - Redatto da Meteo.it
Curiosità27 Aprile 2026 - ore 16:51 - Redatto da Meteo.it

Ogni anno vengono pubblicate numerose classifiche che valutano i paesi più felici e le città con la migliore qualità della vita, ma alcune si distinguono perché si basano sulle esperienze dirette dei cittadini che vivono quotidianamente quei luoghi. Tra queste, Numbeo rappresenta una delle fonti più complete, essendo il più grande database online dedicato al confronto tra città e nazioni in termini di benessere. Grazie ai contributi degli utenti, offre una panoramica concreta e aggiornata delle condizioni di vita reali. Ad aprile 2026, la piattaforma ha rinnovato i suoi dati, fornendo un quadro ancora più preciso e attuale.

Quali sono i Paesi dove si vive meglio, la classifica secondo Numbeo

La graduatoria elaborata da Numbeo si fonda su otto parametri fondamentali che consentono di descrivere in modo preciso il livello di qualità della vita nei diversi paesi. Tra gli elementi presi in considerazione figurano la capacità di spesa dei cittadini, il costo generale della vita, il grado di sicurezza, l’efficienza del sistema sanitario, i tempi medi negli spostamenti urbani, i livelli di inquinamento, le condizioni climatiche e il rapporto tra prezzi delle abitazioni e redditi. Ciò che rende questa analisi particolarmente interessante è la provenienza dei dati, raccolti direttamente dalle persone e non da fonti istituzionali.

In cima alla classifica si confermano i Paesi Bassi, apprezzati per l’equilibrio tra vita lavorativa e privata, servizi pubblici ben organizzati e un alto livello di sicurezza. Al secondo posto troviamo la Danimarca, da tempo considerata tra le realtà più vivibili grazie a un welfare efficiente e a un ambiente di qualità. La presenza di altri paesi nordici come Finlandia, Islanda e Norvegia nelle prime posizioni conferma la solidità di questo modello.

Sul podio sale anche il Lussemburgo, che unisce stipendi elevati a servizi pubblici efficienti. Tra le sorprese spicca l’Oman, apprezzato per la sicurezza e per un costo della vita relativamente accessibile. A chiudere la top cinque è la Svizzera, che nonostante i prezzi elevati mantiene standard altissimi grazie a retribuzioni elevate e a un sistema sanitario di grande qualità.

La posizione dell'Italia in classifica

Nel contesto della classifica elaborata da Numbeo, l’Italia si posiziona intorno al quarantesimo posto, evidenziando alcune debolezze ormai ben conosciute. Il problema principale riguarda lo squilibrio tra stipendi e costo della vita, che limita il potere d’acquisto e incide sulla qualità della quotidianità. A questo si sommano criticità come la burocrazia spesso lenta e complessa, la congestione del traffico soprattutto nei grandi centri urbani e forti differenze tra le varie aree del Paese nella qualità dei servizi pubblici.

Sebbene il territorio italiano possa contare su un clima favorevole e su una tradizione gastronomica riconosciuta a livello globale, questi aspetti non riescono a compensare del tutto le difficoltà economiche e strutturali. Ne emerge quindi una situazione disomogenea, in cui il livello di benessere complessivo fatica a competere con quello dei paesi ai vertici della graduatoria.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 27 Aprile ore 17:57

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